Ledig stilling: Manchester United søker trener til «umulig» oppdrag

Ronaldo før skjebnekampen: – Jeg vil at helvete skal bryte løs

Cristiano Ronaldo føler seg trygg på at Portugal ikke snubler mot Nord-Makedonia i VM-omspillet, men han vil gjerne ha hjelp fra fansen.

På en pressekonferanse beskrev Ronaldo tirsdagens avgjørende kvalifiseringskamp som «et spørsmål om liv og død». Den 37 år gamle stjernespissen vil rekke et siste VM med Portugal.

– Jeg oppfordrer fansen … jeg vil at helvete skal bryte løs på Dragão (stadion), sa Ronaldo ifølge BBC og fortsatte:

– I går gikk jeg til sengs og tenkte at jeg ønsker at man skal slå av musikken på stadion under nasjonalsangen og la publikum synge den a cappella for å vise vår lidenskap, styrke og samholdet rundt målet om å nå VM.

– For oss er denne kampen et spørsmål om liv og død. Vi har et ansvar for å vinne denne kampen. Og det er også vårt livs kamp. De (Nord-Makedonia) har overrasket mange, men jeg tror ikke de klarer å overraske oss. (NTB)