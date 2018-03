Ledet VM før siste distanse – fikk startnekt av egen trener

Kodaira har vært en seiersgarantist de siste årene, og har tatt seier etter seier på sprintdistansene. Før den avsluttende 1000-meteren søndag lå det an til å bli en intens kamp mellom japaneren og nederlandske Jorien ter Mors.

Etter tre av fire distanser i VM ledet Kodaira med 112.790 poeng. ter Mors hadde 0,7 sekund å ta igjen på rivalen før 1000-meteren søndag formiddag.

Men publikum i Kina ble snytt for superduellen.

Kodaira, som er regjerende mester, sliter med feber, og hun har ikke vært på topp under mesterskapet. Før siste distanse fikk hun startnekt av sin egen trener grunnet sykdommen. Det er en avgjørelse som overrasker Espen Aarnes Hvammen i NRKs skøytestudio.

– Det er verdt å gi det et forsøk. Det er verdt å ta sjansen på å gå den siste distansen. Går det så går det, men hvis det ikke går har du i alle fall prøvd, sier Hvammen.

LEDER: Jorien ter Mors fra Nederland. Foto: - / AFP

Vant 500-meteren

Kodaira gikk ikke opp mot sitt beste, men var likevel i en egen klasse i Kina i helgen. På 500 meteren som åpnet mesterskapet vant hun på 37.23. Det var 55 hundredeler bedre enn toer Angelina Golikova. Den påfølgende 1000-meteren endte med fjerdeplass, 1,06 bak ter Mors.

Søndag slo Kodaira tilbake med 37.72 på 500-meteren, 14 hundredeler bedre enn ter Mors.

Da sa treneren stopp.

VANT: Nao Kodaira på blomsterseremonien etter 500-meteren lørdag. Foto: AP

Bøkko: – Stolt av meg selv

Med Kodaira ute av dansen var veien åpen for nederlandske ter Mors.

– Det er synd at hun ikke stilte opp her. Men Kodaira har gått med syk kropp. Hadde hun vært frisk, hadde hun nok valset over de andre, melder kommentator Carl Andreas Wold.

Even Wetten er ikke så sikker på at Kodaira hadde tatt gullet om hun hadde stilt til start.

– Jeg tror ikke hun hadde klart det, sier Wetten.

Jorien ter Mors tok VM-gullet foran Brittany Bowe. Olga Fatkulina (Russland) ble nummer tre. Hege Bøkko ble Norges beste på femteplass.

– Det er tangering av resultater fra i fjor. Det var målet. OL var tunge dager der det ikke var gøy å gå på skøyter. Jeg er stolt over meg selv og at jeg klarer å nullstille og gå fire greie løp, sier Bøkko til NRK.