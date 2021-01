Leder før finaleomgangen

47 i karantene

Australian Open-sjefen Craig Tiley insisterer på at man kan starte som planlagt i februar til tross for smittetilfeller blant de involverte i tennisturneringen.

Ingen spillere har levert positive koronatester så langt, men 47 av dem er plassert i en karantene som innebærer null tennistrening etter å ha vært på fly med smittede personer.

Tre personer fordelt på to fly testet lørdag positivt for viruset. Søndag kom det et nytt tilfelle hos en person fra et TV-team som skal vise Grand Slam-turneringen.

Norske Casper Ruud er ikke en av dem som er påvirket.