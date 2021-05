Ledelsen grillet om Haga-vraking – ekspert kaller begrunnelsen «uforståelig»

For tirsdag ble landslagene for den kommende OL-sesongen presentert. Det var få overraskelser. I tur og orden hadde Didrik Tønseth, Ragnhild Haga og Finn-Hågen Krogh alle bekreftet på forhånd at de var vraket.

Men det var spesielt Haga-vrakingen som ble tema under pressekonferansen.

Landslagstrener Ole Morten Iversen gjorde det innledningsvis klart at de har analysert seg frem til at de, eller landslaget, har mest å hente på sprint. Det bar uttaket preg av. I tillegg kunne Iversen opplyse at de kun har fått godkjent 11 utøvere på lag og ikke 12.

– Det betyr at en distanseløper datt ut. Det var Ragnhild. Hun er svært skuffet over det og ikke enig i våre prioriteringer. Men som jeg sier, hun respekterer uttaket og er motivert for neste sesong. Hun har bestemt seg for å vise oss at vi har vurdert feil, sier Iversen.

SVARTE PÅ KRITISKE SPØRSMÅL: Landslagstrener Ole Morten Iversen, her under VM i Oberstdorf. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Helt uforståelig

NRK-ekspert Fredrik Aukland følger langrenn svært tett. Han vet godt at det ble en sesong der Haga gikk fra å ha blodpropp like før sesongstart, men berget en sterk formtopp da hun trengte det som mest. 29-åringen skaffet seg gode internasjonale resultater i både verdenscup og VM.

– Helt uforståelig, sier Aukland, om ski-ledelsens begrunnelse for å utelate Haga.

– Jeg finner ingen argumenter for at hun skal vrakes. Hun har bedre resultater både nasjonalt og internasjonalt. Hun har vist at hun kan levere i en OL-sesong og hun er supermotivert. Forklaringene ble ulne og jeg fikk ingen gode svar på hvorfor hun ikke er på landslag.

NRK-EKSPERT: Fredrik Aukland, her avbildet tidligere i vinter. Foto: Ole Martin Wold / NTB

På spørsmål om det ikke er greit at forbundet satser mer på sprintere på damesiden, svarer Aukland slik:

– Men hvorfor bruker de da ikke Ola Vigen Hattestad (tidligere OL-mester og nå landslagstrener) som trener i en sprintlag. De kunne hatt sprint- og allroundlag og noen felles samlinger. Det henger ikke på greip denne argumentasjonen her, om det skal være like mange gutter og damer som satser på sprint.

Landslagene for OL-sesongen 2021/2022: Ekspandér faktaboks Damer elite: Therese Johaug, Heidi Weng, Helene Marie Fossesholm, Ingvild Flugstad Østberg, Maiken Caspersen Falla, Tiril og Lotta Udnes Weng, Mathilde Myrhvold, Anne Kjersti Kalvå, Anna Svendsen og Ane Appelkvist Stenseth. Herrer allround: Harald Østberg Amundsen, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Simen Hegstad Krüger, Martin Løwstrøm Nyenget, Sjur Røthe. Herrer sprint: Pål Golberg, Johannes Høsflot Klæbo, Sindre Bjørnestad Skar, Håvard Solås Taugbøl, Erik Valnes.

– Helt urimelig

Ekspertkollega Torgeir Bjørn sier han var veldig spent på langrennsledelsens forklaring.

KLAR TALE: Fra NRK-ekspert Torgeir Bjørn, her avbildet ved en tidligere anledning sammen med kommentatorkollega Jann Post. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Men det at man skal satse mer på sprint og det brukes som argument for at det ikke er plass til Haga, det finner jeg helt urimelig. Riktignok har vi svakere resultater på sprint enn distanse de siste årene.

Han mener man må være klar over at Therese Johaug snart kan legge opp, at Ingvild Flugstad Østberg er i en svært usikker situasjon om hun kan være med til vinteren. Bjørn sier Norge er avhengige av å ha gode nok distanseløpere. Der er NRK-eksperten klokkeklar på at Haga er blant nasjonens fire-fem beste.

– Du stusser rett og slett over det du hørte?

– Ja, vi må ikke lene oss for mye på disse fenomenale løpene til Johaug. Vi er mye mer sårbare på distanse enn resultatene tyder på ved første øyekast. Haga har vist hvor fort hun kan gå, hun er olympisk mester og etter blodproppen har hun jobbet seg tilbake og var i nærheten av medalje i VM.

– Resultatene uten tvil gode nok

Det ble i det hele tatt lange seanser som omhandlet det som har vært en av forbundets store profiler på damesiden under hele Skiforbundets pressekonferanse.

Journalister fra en rekke medier spurte både Iversen og langrennssjef Espen Bjervig gjentatte ganger om hvordan de kunne vrake Haga, når hun tross alt har gode internasjonale resultater. Et kriterie som langrennssjef Espen Bjervig trakk frem som det aller viktigste.

De to forbundstoppene gjentok stort sett den samme beskjeden.

SVARTE KRITIKERNE: Langrennssjef Espen Bjervig, her under et renn tidligere denne sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg skulle gjerne hatt henne med på elitelag. Resultatene til Ragnhild er uten tvil gode nok. Men så er vi i den situasjonen at vi har tolv navn og ett av de må bort. Det er vår vurdering, som jeg og Ola (Vigen Hattestad) har gjort, og som vi har fått full støtte av Espen Bjervig på, sier Iversen og fortsatte:

– Det er sprintsiden vi må ivareta best og er avhengig av å ha gode nok utøvere. Det er i det bildet Ragnhild detter ut. Det er fordi vi ikke har plasser nok på laget.

Langrennssjefen ville understreke at uttaket gjøres som en grundig prosess, hvor de først får økonomiske rammer, deretter bestemmes størrelsen på lagene. Så blir hele uttaket godkjent av langrennskomiteen (langrenns styre).

– Vi må også tenke fremover. Det gjør at vi av og til må prioritere yngre utøvere, kanskje prioritere distanse eller sprint, slik at enkelte faller utenfor og slik at vi får det damelaget vi fikk nå, sier Bjervig.

Avviste Haga-spekulasjon

GIKK ETT RENN I VM: Ragnhild Haga, her under VM i Oberstdorf, der hun ble nummer syv i det ene rennet hun gikk. Foto: Terje Pedersen / NTB

NRK spurte også landslagstrener Iversen om det Haga uttalte mandag, at hun har «tatt opp ting internt», som hun føler kan ha spilt en rolle i hennes disfavør.

– Det skjønner jeg ikke helt. Hvis hun tror ting vi diskuterer internt blir brukt i et uttak, så kan jeg avkrefte det. Det ligger på et annet nivå når vi tar ut lag. Vi har jo et «steikandes» godt lag hvor vi har en åpen dialog og diskuterer ting, sier Iversen, som innrømmer at Haga har tatt opp ting som også kan gjøres bedre.

Men han hevder samtidig at det har spilt inn i laguttaket.

Fortsatt risiko for Østberg

På pressekonferansen tirsdag kom også landslagsledelsen om litt nytt vedrørende Ingvild Flugstad Østberg. Gjøvik-løperen har ikke fått lov til å gå skirenn hele vinteren fordi hun ikke har oppfylt kravene til den obligatoriske helseattesten, men får fornyet tillit på elitelandslaget.

PÅ BEDRINGENS VEI: Ingvild Flugstad Østberg, her under en samling i Holmenkollen juni 2020. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det går så bra at det aldri har vært tvil om at hun skal få plass på årets lag, sier landslagstrener Ole Morten Iversen.





Han opplyser samtidig at helseteamet fortsatt mener Østberg har en skaderisiko. Derfor kommer hun ikke til å delta for fullt i første del av oppkjøringen til OL-sesongen.







– Hvor lang tid det tar, kan ingen svare på. Men jeg tror hun er med på det vi skal gjøre etter sommerferien, at hun er med i OL-troppen og kan kjempe om medaljer der, sier Iversen.

– Jeg er veldig optimistisk om at hun skal komme tilbake til gammelt nivå, sier han.