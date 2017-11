Lars Petter Nordhaug legger opp

Nordmannen har vært en av Norges fremste syklister og har en rekke gode resultater å vise til.

Han vant blant annet NM i landeveissykling, syklet i Tour de France og hadde flere gode resultater i etapperitt. Den siste tiden har han syklet for Aqua Blue Sport, men det er nok tiden i Team Sky han huskes best for.

Der fikk han sin mest sannsynlig største seier når han vant verdenstour-rittet Grand Prix de Montreal tilbake i 2012.

– Det var helt fantastisk, det var en drøm som gikk i oppfyllelse, sier Nordhaug.

FIN KARRIERE: Nordhaug har hatt en fin og innholdsrik karriere. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Sykdommen skal ha sin del av skylda

At det skulle stoppe på 33 år var egentlig ikke planen, men tanken på å legge opp kom stigende i løpet av året.

– Da jeg signerte for laget i fjor høst var jeg supermotivert for å sykle, men jeg klarte ikke helt å prestere på toppnivået på grunn av sykdom. Jeg aner ikke når de sykdomsproblemene slipper taket. Det er annerledes å ha virusproblemer og slikt når man er 33 år enn når man er 23 år.

Men det er ikke sykdommen som alene har skylden for at klatreren gir seg på toppnivå.

– Jeg har fått en del interesse fra næringslivet som jeg er supermotivert for. Jeg gleder meg til å ta fatt på nye utfordringer. Det var også med tanke på familien at jeg endte sykkelkarrieren.

– Hele 2012 var fantastisk

Det er årene i Team Sky som han trekker frem som de beste i karrieren og da kanskje året 2012 især.

– Hele det året var jeg helt i verdenstoppen. Det toppet seg med verdenscupseieren i Montreal, sier Nordhaug.

Han synes sykling har utviklet seg mye de siste 20 årene.

– Det har blitt mye systematikk i treningen, og idretten har blitt sunnere siden jeg startet. Det er også raskere utstyr nå enn før.

KLAR FOR NÆRINGSLIVET: Lars Petter Nordhaug ser frem til nye utfordringer i næringslivet. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Nordhaug har nå troen på den nye generasjonen med norske syklister.

– Det er mange nye som kommer opp. Vi har en god bredde av sterke syklister i Norge og treningskulturen i landet er veldig sterk for tiden.

Han håper vi etter hvert kan se en norsk sammenlagtkandidat i store ritt.

– Per dags dato har vi syklister som kan kjempe om etappeseiere, men jeg håper det er noen som kan utvikle seg til å bli sammenlagtkandidater på sikt også, sier Nordhaug.