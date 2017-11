Han har vært i Danmark siden mai 2015, og har bøttet inn de siste ukene.

– Når han scorer så mange mål som han gjør spiller det ingen rolle hvilken liga man spiller i. Det er en kvalitet han viser, sier landslagssjefen om Kirkevold.

Har fått mye tillit

Kirkevold scoret i 11 kamper på rad i høst. Han peker på flere faktorer for at suksessen kommer nå, og innrømmer at det har vært litt flaks.

– Jeg har spilt mange kamper, fått mye tillit i klubbene jeg har vært, og slitt lite benken. Men jeg har vært heldig òg. Det var tre straffer og litt flyt i tillegg. men det kommer når man gjør ting riktig, sier den ferske landslagsspissen.

NYE GUTTER: Pål Alexander Kirkevold (til venstre) og Morten Thorsby får sin første sjanse på landslaget denne uken. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Hør og følg Makedonia - Norge her, og på NRK Sport fra kl. 18.30.

«Gull og grønne skoger»

Med scoringsrekord og landslagsspill kommer også tilbudene utenfra. Kirkevold hevder han ikke har fått noen konkrete tilbud, men kjenner til at det har vært interesse rundt ham.

26-åringen mener det er 50/50 om han blir i Hobro eller ikke, og mener ballen ligger hos den danske klubben.

– Det hjelper ikke å dra til en stor klubb, la oss si Premier League, for å spille på andre- eller tredjelaget. Det er ikke noe gøy i det hele tatt, sier Kirkevold.

Lørdag kommer første mulighet på den internasjonale arenaen.

– En sak er å spille i en klubb, men det er ikke det samme som på internasjonalt toppnivå. Han fortjener uansett sjansen, sier Lars Lagerbäck.