Henrik Kristoffersen har i sine forklaringer tidligere i rettssaken gått hardt ut mot Norges Skiforbund. Alpinisten hevdet at forbundet bare har skummet fløten av hans suksess.

Dette tilbakeviste skipresidenten under sin forklaring i Oslo tinghus fredag.

– Når det snakkes om at vi skummer fløten av de som er blitt internasjonale stjerner så synes jeg det er veldig rart. Vi har et mål for øye, og det er å legge til rette for mest mulig aktivitet.

– Jeg er overrasket over å høre at man er avhengig av Red Bull for å bli en god alpinist. Er det noen som skummer fløten her, så er det Red Bull. De plukker de beste av de beste. De som har gått gradene og har fått hjelpen de har fått, sa han.

Erik Røste, president for NSF og styremedlem i FIS. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Konfliktfylt

Sportssjef for alpint i Norges Skiforbund, Claus J. Ryste, var et annet sentralt vitne under Kristoffersen-sakens fjerde dag.

Han fortalte at det har vært flere konflikter med Lars Kristoffersen under sin forklaring. Ryste fortalte blant annet at Kristoffersen hadde bedt ham om å si opp jobben.

– I den siste perioden har det vært konfliktfylt, så han har vel skrevet det i en mail. Hvis ikke jeg husker helt feil, sa Ryste.

Claus Ryste forklarer seg under rettssaken mellom alpinisten Henrik Kristoffersen og Norges Skiforbund. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Ble bedt om å holde avstand

I forklaringen til Ryste kom det også frem at Lars Kristoffersen har fått beskjed om å holde seg unna skiforbundets personell etter en episode denne sesongen.

Utestengelsen skal ha skjedd etter at Kristoffersen kranglet med en trener som til slutt dro hjem. Etter dette fikk altså Lars Kristoffersen beskjed om å holde seg unna.

– Det gjaldt jo nå i høst, der vi hadde en konflikt mellom Lars og en trener, og der treneren valgte å dra hjem. Fra skiforbundet sendte vi, du kan kalle det en advarsel, en beskjed om å holde avstand til personell, sa Ryste.

Ifølge Kristoffersen-advokat Odd Stemsrud skal også noe lignende ha skjedd i 2016.