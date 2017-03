Langt nede etter VM-fiaskoen: – Klarte nesten ikke røre meg

– Det er litt emosjonelt. Det er godt det er ferdig. Det har vært en lang og innholdsrik sesong for min del. Nå takker jeg for meg, sier Emil Iversen etter å ha avsluttet sesongen med en 11.-plass på 10-kilometeren i NM.

Plasseringen er isolert seg ikke noe å rope hurra for, for en løper som har vunnet verdenscuprenn i vinter. Men Iversen ser på det som en opptur.

Overfor NRK innrømmer han at det har tatt tid å komme seg over det som skjedde på lagsprinten under VM i Lahti. Han var i tet for Norge da han krasjet med finske Iivo Niskanen og falt.

Ikke bare mistet Norge gullet. Iversen fikk også hele Finland imot seg.

Som et slakt

– Det var brutalt. Det var ei tøff påkjenning, det var veldig tøft etterpå, det var sykt mye styr. Det kostet mye krefter. Da jeg kom hjem, var jeg nesten som et slakt. Jeg klarte nesten ikke å røre meg. Så det har preget meg litt på slutten, erkjenner 25-åringen fra Meråker.

Endelig begynner han å komme over det.

– Jeg har glemt det nå, ser framover og begynner å få litt glede av å gå på ski igjen. Jeg skal klare å legge det bak meg for godt og sikte inn mot OL, sier han.

Men han regner ikke med drahjelp fra omgivelsene når det gjelder å glemme uhellet.

– Uansett hvor jeg går på gata er det folk som kommer bort og nevner det. Det må jeg bare venne meg til, men i mitt hode begynner jeg å komme meg greit over det. Det var kjedelig og nærme et gull. Sånt kan skje og det skjedde, men jeg håper ikke det skjer igjen.

MARERITTET: Her faller Emil Iversen, ødelegger Norges gullmulighet og får hele Finland i mot seg. Du trenger javascript for å se video. MARERITTET: Her faller Emil Iversen, ødelegger Norges gullmulighet og får hele Finland i mot seg.

Får høre det hele livet

– Hvor lenge får du høre det?

– Hele livet. Jeg er helt sikker på at flere vet at jeg datt – enn om jeg hadde vunnet, sier Iversen.

Noe som kan endre folks syn på ham, er medaljer i framtidige mesterskap. Planen er at det skal komme allerede i OL i Pyeongchang neste vinter.

– Ja, jeg får sjansen neste år. Nå er jeg han som datt på teamsprint, men jeg har årene foran meg og skal klare å kvitte meg med stempelet og lure meg til noen mesterskapsmedaljer etter hvert, sier han.

– Hva blir ditt løp i OL?

– Det blir tremila jeg sikter meg hardest inn på. Sprint kommer som nummer to. Det er ganske likt. Men må jeg si én, blir det tremila, sier Emil Iversen.

Så tar han ferie.