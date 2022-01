Australian Open snur i Peng Shuai-strid

Australian Open har valgt å omgjøre sitt forbud mot å bære t-skjorter med påskriften «Where is Peng Shuai» under tennisturneringen. Plakater og bannere vil imidlertid fortsatt være forbudt, skriver The Guardian.

Arrangørene har fått mye kritikk etter at de ba en tilskuer ta av seg en t-skjorte som refererte til den kinesiske tennisspilleren. Beslutningen ble begrunnet med at det ikke er tillatt med bekledning eller bannere som er av politisk art. Tennislegende Martina Navratilova anklaget blant annet Tennis Australia for å «kapitulere» overfor Kina.

Peng forsvant fra offentligheten i flere uker i november etter at hun beskyldte en tidligere kinesisk toppolitiker for å begå seksuelle overgrep mot henne gjennom flere år. Senere viste hun seg fram igjen, og hun trakk beskyldningene tilbake og sa hun hadde blitt misforstått.

Kvinnenes internasjonale tennisforbund (WTA) reagerte med å droppe alle planlagte turneringer i Kina og Hongkong i 2022 på grunn av saken.

Peng er senere observert offentlig, og hun har hatt en videosamtale med IOC (Den internasjonale olympiske komité) 21. november, men det er uklart om hun er trygg og fri.