I en pressemelding heter det at Kaas har vært en nøkkelperson i Olympiatoppen helt siden oppstarten, men han er også godt kjent som langrennstrener, næringslivskonsulent, orienteringstrener- og leder og friluftslivsentusiast.

I pressemeldingen heter det videre at for Dag Kaas var virket ved Olympiatoppen livet helt til det siste. Det er kun få uker siden han representerte Olympiatoppen som OLT-coach under VM i skyting i Kairo, hvor han gledet seg stort over den norske suksessen.

– Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om Dag Kaas` bortgang. Våre tanker går til familien og våre idrettsvenner, Astrid, Carl, Sverre og Martin. Det er ufattelig at Dag er gått bort. Han var en aktiv og engasjert kollega og bidragsyter for idrettene helt til det siste. Dag vil bli dypt savnet av mange, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Mest kjent

For mange er nok Dag Kaas aller mest kjent som langrennstrener. Han var i flere år landslagstrener i langrenn for kvinner, og han fungerte også i mange som trener for Heming IL og personlig trener for Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Han ble juniorlandslagstrener i langrenn i 1977, før han etter hvert overtok jobben som elitetrener.

Han var trener for damelandslaget i gullalderen på 80-tallet, som startet med Berit Aunlis herjinger i Kollen-VM 1982, fortsatte med OL-gull i stafett i Sarajevo og kulminerte med det sterke VM-et i Seefeld i 1985.

– Han har vært helt uvurderlig for norsk langrenn. Han utviklet kvinnelangrenn gjennom 80-tallet, og skijentene ble jo et begrep gjennom den tiden, sier NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn, og trekker spesielt frem hvordan Kaas utviklet juniorlandslaget før han tok steget opp og tok med seg flere løpere, som Grete Nykkelmo, Ragnhild Brattberg og Britt Pettersen, sammen med flere etablerte utøvere som nevnte Aunli.

– UVURDERLIG: Slik beskriver Torgeir Bjørn betydningen Kaas har hatt for norsk langrenn. Foto: Terje Pedersen / NTB

Kaas var en del av norsk langrenn helt til det siste og var fast innslag på alle store renn i nasjonal sammenheng helt til sist sesong. Han var også ofte å se på internasjonale renn i utlandet.

– Det er et stort sjokk. Det er ikke så lenge siden han var i full vigør. Så det er utrolig trist, og mine tanker går først og fremst til familien, sier Bjørn.

OL-seier

Kaas var langrennsløperen Bente Skaris personlige trener en god periode fra 1998. Det førte blant annet til OL-gull på ti kilometer i 2002 i Soldier Hollow.

– FRYKTELIG TRIST: Bente Skari hadde Kaas som personlig trener fra 1998. Foto: Ingvild Baltzersen Sund / NRK

Til VG sier Skari:

– Det er bare fryktelig trist og leit. Han er jo den som har ansvaret for min utvikling som skiløper. Vi hadde et veldig godt samarbeid da jeg gikk på ski og vi holdt kontakten senere. Vi hadde blant annet alltid en årlig lunsj før jul. Der pratet de om det aller meste, hva de begge drev med, men ikke minst diskusjoner om trening og norsk og internasjonal langrenn.