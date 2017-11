Langrennsstjernen nekter å ha tystet på lagkameratene

Rett før helgen rettet den russiske landslagstreneren Jurij Borodavko sterke beskyldninger mot en av sine løpere, Ilja Tsjernousov.

Borodavko mente det var mistenkelig at Tsjernousov ikke var dratt inn i dopingutestengelsen av seks russiske løpere, blant dem Legkov og Vylegzhanin. Løperne er ute som en konsekvens av McClaren-rapporten, som forteller om et statlig støttet dopingprogram under Sotsji-OL.

– Ler mens han venter på medaljen

Med de to ute rykker Tsjernousov opp til gullet på femmila under Sotsji, og i etterkant har ikke Tsjernousov offentlig ytret sin støtte til de to utestengte. Det fikk den russiske landslagstreneren Juri Borodavko til å tenne.

«– Han har forholdt rolig av én eneste grunn, og det er at han er med i konspirasjonen. Han utleverer sine kolleger og kamerater, og nå sitter han og ler mens han venter på å få medaljen sin. Kanskje han er en av de anonyme tysterne» sier Borodavko i et intervju med den russiske avisa Gazeta.

Tsjernousov er fullt opptatt med OL-forberedelser, og er akkurat nå på treningsleir.

– Dette tror jeg du vet er bløff, sier Tsjernousov til journalisten fra den russiske avisa Sibkray.ru.

– Jeg er på treningsleir, med et svært tett program, og jeg vil foretrekke å få konsentrere meg om det nå, sa han.

Får støtte

Løperen får nå støtte fra sine lokale ledere.

– Ilja betrakter Maxim og Alexander som sine venner, og jeg kan ikke tro han ville deltatt i noen slags konspirasjon mot dem, sier Viktor Sakarov i Tsjernousovs hjemklubb Novosibirsk.

– Det er svært uheldig å prøve å undergrave en av sine største profiler, og spesielt så kort tid før et nytt OL, sier han.

Russlands landslagssjef, den svært meritterte løperen Jelena Välbe, vil ikke blande seg inn i krangelen.

– Du får spørre Borodavko om bevis. Jeg har ingen rett til å beskylde noen for å tyste, sier hun til Sport-express.

Hun fortsetter:

– Men for meg er den som har tystet en landsforræder.