– Innboksen min har vært veldig spesiell denne uka, sier Vidar Løfshus til NRK.

Til verdenscupåpningen i finske Ruka reiste han uten Petter Northug. Dét har skapt voldsomme reaksjoner.

E-posten til landslagssjefen i langrenn har kokt over etter at Northug ble vraket på mandag.

– Har det vært mange ubehagelige meldinger?

– Nei, det har vært usaklig, men det er ikke ubehagelig. Det har gått veldig greit, sier Løfshus og legger til:

– Jeg pleier som regel å svare alle, men denne uka har jeg rett og slett ikke rukket det, så jeg beklager til alle som har skrevet mail til meg, men ikke fått svar. Kanskje får de en julehilsen innen jul, sier Løfshus med et smil.

– Saken er ferdig

Men det har ikke bare vært morsomt det som har skjedd denne uka. Etter vrakingen la en svært skuffet Northug ut dette harselerende bildet på Instagram:

Der henger han ut flere lagkamerater. To av dem, Pål Golberg og Eirik Brandsdal, sa onsdag at de ikke likte det Northug hadde gjort.

Landslagstrener Tor Arne Hetland har kalt det hele «et grovt overtramp».

På tirsdag sa langrennslandslagets pressekontakt, Gro Eide, at forbundet hadde opprettet personalsak mot Northug. Forbundet har ikke forklart hva som nøyaktig ligger i dette annet enn at «de tar det med Northug internt», men nå hevder landslagssjefen at saken ikke kommer til å prege ukene fremover.

– Det har vært en turbulent uke med Northug, er den saken ferdig?

– Ja, den er ferdig. Nå må vi se fremover. Vi kan ikke hefte ved sånne ting, da blir det en lang vinter.

– Hva er dere enige om?

– Vi er enige om at han går skirenn nest helg.

NORGESCUP: Petter Northug måtte gå Norgescup i stedet for verdenscup denne uka. Fredag endte han på 17. plass på 15-kilometeren på Gålå. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Glad for engasjementet

Fredag sesongdebuterte Northug på 15-kilometeren under Norgescupen i fri teknikk på Gålå. Der ble han knust av Anders Gløersen og endte helt nede på 17. plass. Men Northug får likevel gå neste helgs verdenscuprenn på Lillehammer. Dét var bestemt før fredagens konkurranse.

Dessuten vektlegger ikke Løfshus Northugs svake resultat fredag fordi han på forhånd visste at Northug skulle bruke rennet som trening.

Interessen for Northug er uansett stor, noe Løfshus altså har fått merke ekstra godt denne uka.

– Nasjonalsporten rører ved veldig mange. Det er et vanvittig engasjement og det skal vi være glade for. Og mye av det engasjementet har kommet takket være Petter. Han har gjort en kjempejobb for norsk og internasjonal langrenn, sier Løfshus som nå ser fremover.