Langrennsprofilen fekk korona – trena ikkje hardøkter på seks veker

Nyenget er ikkje teken ut til OL, men har gått ei rekkje verdscuprenn denne sesongen. Seinsommaren vart likevel ikkje som venta for langrennsløparen.

I slutten av august fekk han nemleg påvist koronavirus, og måtte isolerast i Italia. Den gongen var det Delta-varianten som var dominerande, og derfor var det truleg den varianten som ramma han.

– Det tøffaste var å måtte vente og ikkje kunne førebu seg skikkeleg mot måla mine. Det tolmodet ein måtte ha var det tyngste, seier Nyenget til NRK.

Brukte seks veker

For han måtte verkeleg vere tolmodig då han vart smitta av viruset. Først venta naturleg nok isolasjon i 14 dagar. Då valde han å berre gjere lette økter som ikkje auka pulsen.

– Situasjonen var litt annleis den gongen, og eg visste mindre av kva eg kunne vente av helseutfordringar. Eg var sjuk ei lita veke, der eg hadde feber, hovudverk og tett nase. Etter det var utfordringa at vi ikkje visste når eg kunne starte opp treninga.

PÅ PALLEN: Martin Løwstrøm Nyenget kom på pallen på Lillehammer i verdscupen i desember. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN

Det var etter samtalar med andre utøvarar som var utsette for korona, at han kom fram til at 14 dagars tryggingsmargin var det rette.

– Eg kjende meg pigg og eg var klar til å trene. Men uvissa om varige problem ville eg unngå, og eg ville ikkje at det skulle oppstå problematikk med luftvegane.

Det skulle gå heile seks veker før han kunne trene hardøkter og skirenn.

– Éin del av det handla om tryggingsmarginen med tanke på luftvegar, og det andre var å unngå hovudverk, noko eg hadde høyrt at fanst, forklarer langrennsprofilen.

Råd til smitta utøvarar

Koronasmitten skjedde utanfor sesong, så derfor valde han å vere ekstra varsam.

– Eg måtte ha litt ekstra margin, for å vere sikker på å bli bra igjen. Hadde det vore midt i sesongen, hadde det nok vore annleis, påpeikar Nyenget.

– Korleis kjendest det å ikkje vite korleis kroppen skulle reagere på korona?

– Det vart eit spenningsmoment. Når ein driv med langrenn, så er lungene eitt av dei viktigaste verktøya vi har. I løpet av sjukdomsforløpet var det lite som påverka lungene mine, men ein er spent på om det endrar seg.

Dei siste dagane har det kome ei rekkje positive testar i langrennslaget som i utgangspunktet skal representere Noreg i OL. Det er verd å nemne at dei har truleg fått omikron-varianten, som blir rekna å vere ganske mykje mildare enn delta-varianten.

SMITTA: Heidi Weng er éin av tre utøvarar i langrennsleiren som er smitta av koronaviruset. Foto: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Men han kjem med råd til langrennskollegaene sine som no er i isolasjon.

– Generelt sett trur eg dei kjenner seg sjølv og eigen kropp. Men ein må vere ekstra tolmodig, og det er det beste tipset eg kan gi. Mange har starta for tidleg, og dermed slår det ut litt seinare. Det er eitt eller anna som ikkje fungerer, seier han.

Han føler med utøvarane som har testa positivt og er i isolasjon. I skrivande stund er Anne Kjersti Kalvå, Heidi Weng og Simen Hegstad Krüger isolert på grunn av koronasmitte.

– Eg synest det er veldig trist. Eg veit kva dei legg ned av tid og kor hardt dei jobbar. Dei kan miste det store målet sitt. Dei løparane som var tekne ut har jobba hardt for det, så eg synest det var tøft å høyre. Eg håpar dei kjem fort tilbake, seier Nyenget.

Lege vil ikkje tilrå langdistansane

Tida byrjar i alle fall å renne ut for dei smitta utøvarane. Italienske reglar inneber i utgangspunktet ti dagar i isolasjon ved positiv test.

Testar ein positivt etter boosterdose eller fersk vaksinedose dei siste 120 dagane kan isolasjonstida bli minska ned til sju dagar i Italia. Det betyr at Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå (testa positivt 26. januar), etter noverande reglar, tidlegast kan vere ut av isolasjon den 2. februar, medan Simen Hegstad Krüger (testa positivt 27. januar) må vente til 3. februar.

ÅTVARAR: Lege og forskar Arne Søraas. Foto: Torstein Bøe / NRK

Forskar og lege hos Oslo Universitetssjukehus Arne Søraas meiner at utøvarane må trø varsamt. Søraas har forska på såkalla «long covid». Han seier at kven som helst kan bli ramma av det, og at idrettsutøvarar ikkje er nemneverdig betre rusta.

– Ein del av long covid er gjerne postvirale syndrom som kan bli sjølvforsterkande. Der kan det nok vere ein fordel å kjenne kroppen inngåande slik som toppidrettsutøvarar gjer, men det blir litt spekulasjon. Det vil altså seie at dei ikkje gjer tabben med å berre køyre på for hardt rett etter å ha hatt korona utan å lytte til signala frå kroppen. Men dessverre så er ikkje det heile sanninga. For viruset spreier seg i heile kroppen inkludert hjartet og hjernen, seier han til NRK.

Søraas er skeptisk til å til dømes gå tremila eller femmila i OL.

– I utgangspunktet høyrest ikkje det særleg lurt ut for dei som får vedvarande slappheit og symptom. Men eg veit kor viktig det er for dei å gå OL-renna, så eg kan forstå at dei vil gå, seier Søraas til NRK.