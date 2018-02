Langrennslegende med knallhard svenske-kritikk: – De har ikke trent

– De har ikke trent helt enkelt, sier Thomas Wassberg til svenske Eurosport.

Det ble en skuffende start på OL for det svenske herrelandslaget på 30 kilometer skiathlon søndag. Calle Halfvarsson brøt rennet, og Marcus Hellner ble beste svenske på en skuffende tolvteplass.

Nå kommer den svenske langrennslegenden Thomas Wassberg med hard kritikk av svenskenes oppkjøring til OL.

– Herresiden ser ikke bra ut, konkluderer han.

En lang historie

Wassberg mener grunnen til at det svenske herrelandslaget sliter strekker seg langt tilbake i tid.

– Det er en lang historie. Det er helt fra tilbake da de som holder på nå var barn. Alt bunner i den bekvemmeligheten som finnes. Barn som sitter og spiller dataspill og så videre, forklarer Wassberg.

KRITISK: Thomas Wassberg er svært kritisk til det svenske herrelandslaget i langrenn. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han mener at det svenske skiforbundet må gjøre det attraktivt å gå på ski igjen for at det svenske herrelandslaget skal kunne hevde seg i toppen.

– Det må bli interessant for gutter å gå på ski igjen. Det blir en hard jobb for skiforbundet.

Roser Kalla

Selv om Wassberg ikke er nådig i kritikken av herrelandslaget er han godt fornøyd med det han har sett av det svenske damelandslaget, og spesielt Charlotte Kalla.

– Hun har nok aldri vært i så bra form som hun er nå.

FÅR ROS: Wassberg mener at med OL-gullet er Charlotte Kalla en av de største langrennsløperne i svensk historie. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Kalla har nå tatt gull i tre OL på rad, og er ifølge Wassberg en av de største svenske langrennsløperne i historien.

– Nå er hun definitivt inne blant de store, mener han.