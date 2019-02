– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er så fornøyd, sier Frida Karlsson.

Hun er bare 19 år og har kun konkurrert i verdenscupen én gang.

I dag var svenske Frida Karlsson nest best i verden, kun slått av Therese Johaug.

Karlsson startet tidligere enn Johaug på intervallstarten, og måtte derfor sitte lenge og vente på at den norske seiersmaskinen skulle komme til mål.

– Fantastisk å dele stunden med ham

Sekunderingene underveis ble mer spennende enn hun kunne ha forestilt seg. Det skilte bare sekunder mellom de to, og helt frem til Johaug passerte målstreken var det spenning.

Johaug og Karlsson ga hverandre en god klem i målområdet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Derfor var det kanskje ikke så rart at Karlsson måtte søke støtte hjemmefra mens hun satt i lederstolen. TV-bildene viste hvordan 19-åringen tok frem mobiltelefonen med skjelvende hender, og snakket med noen helt til Johaug var kommet i mål.

Etterpå avslører hun at hun ringte til kjæresten, som satt hjemme i Sverige og fulgte løpet. Og han var i ekstase.

– Jeg FaceTimet med min kjæreste William. Det var fantastisk å få dele den stunden med ham. Han bare skrek: hva er det du har gjort? Jeg forsto heller ikke at jeg hadde tatt medalje. Jeg var sjokkert, sier hun.

Kjæresten William Poromaa er også langrennsløper.

Weng: – På tide

Johaug vant til slutt, men det ble altså svensk sølvsensasjon.

– Helt rått, sier Heidi Weng, som selv ble nummer 19, og var skuffet over det.

Men Weng gleder seg stor over den svenske konkurrentens prestasjon.

– Det er rått at det kommer noen unge jenter nå. Det har vært de samme nå i mange år. Vi trengte det. Jeg har vært med i dette gamet siden jeg slo gjennom for syv år siden, og det har vært litt kjedelig at det er de samme hele tiden. Vi trengte et sånt skifte nå, sier Weng.

Karlsson jubler på seierspallen sammen med Johaug og Ingvild Flugstad Østberg, som tok bronsen. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Karlsson markerte seg med en syvendeplass da hun debuterte i verdenscupen for noen uker siden, men hun hadde aldri trodd at hun skulle greie å ta en medalje allerede nå.

– Jeg føler at jeg overrasker alle, inkludert meg selv, i dag. Jeg visste at jeg kan gå fort, men at det skulle holde så langt hadde jeg ikke trodd, sier hun.

– Hvordan har du blitt så god?

– Jeg vet ikke, jeg har bare fokusert på hva jeg kan gjøre for å bli en bedre skiløper. Det tror jeg er årsaken til fremgangen, sier Karlsson.