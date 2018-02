Langet ut mot kritikkverdige arbeidsforhold – nå snur arrangøren

– Det er veldig bra. Bra for alle nasjoner som får bedre arbeidsforhold, sier Norges smøresjef i skiskyting Ivar Michal Ulekleiv til NRK.

Han snakker om de nye arbeidsforholdene i OL. Etter flere klager har arrangøren nå omsider installert vifter som fjerner helseskadelig fluordamp i smørebodene.

Men slik var det ikke under prøve-OL i mars i fjor. Da gikk Norge og flere andre nasjoner hardt ut mot OL-arrangøren som de mente ga blaffen i arbeidsforholdene.

– Det var helt forferdelig. Det var ikke noe avtrekk og bua var like stinn (av fluordamp) timevis etter at rennene var slutt, sier Ulekleiv.

Da så det slik ut:

MASKER: Slik så det ut i den norske smøreboden under prøve-OL i Pyeongchang i mars 2017. Nå er det installert bedre ventilasjon der. Skismørere bruker likevel masker når de legger fluorpulver på skiene. Pulveret gir ekstra god gli, men dampen fra det er helseskadelig. (FOTO: HENRIK MYHR NIELSEN/NRK) Du trenger javascript for å se video. MASKER: Slik så det ut i den norske smøreboden under prøve-OL i Pyeongchang i mars 2017. Nå er det installert bedre ventilasjon der. Skismørere bruker likevel masker når de legger fluorpulver på skiene. Pulveret gir ekstra god gli, men dampen fra det er helseskadelig. (FOTO: HENRIK MYHR NIELSEN/NRK)

Påvist helseskader

NRK har tidligere omtalt en doktorgrad av landslagslege i skiskyting, Bård I. Freberg, som påviser en sammenheng mellom farlige fluorstoffer i gliderprodukter og helseskadelige fluorverdier i blodet til skismørere.

Forskningen viser at det uten god ventilasjon og moderne avtrekksrom, er umulig å ikke få i seg det farlige stoffet.

Forskningen viser også at for høye fluorverdier kan føre til hormonelle endringer hos mennesker. Dessuten er det mistanke om at det er kreftfremkallende, og blant forsøksdyr har man også sett misdannelser på fostre.

Lager egen vifte

Derfor er kampen for god ventilasjon ekstremt viktig for skismørere. Og derfor har de norske smørerne stresset arbeidet med å bedre arbeidsforholdene i Pyeongchang før OL.

Nå er de altså blitt hørt, men svaret kom først i forrige måned, like før avreise til OL. Altfor sent, mener den norske smøresjefen.

– Det var unødvendig. Vi spurte i fjor og håpet på svar da. I stedet har vi brukt mye tid på å lage utstyr selv, sier Ulekleiv.

Siden Norge aldri fikk svar sendte de egne vifter og annet utstyr i god tid til Sør-Korea for å være på den sikre siden. Mye av utstyret ble laget til skiskytter-VM i 2009 som også ble arrangert i Pyeongchang.

– De forsto at noe måtte skje

Dét er Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), som hele tiden har skjøvet ansvaret over på OL-arrangøren, er glad det nå er blitt en løsning.

– For ett år siden fikk vi et klart nei fra organisasjonen, men de la etter hvert merke til at det måtte skje noe, sier rennsjef i IBU, Borut Nunar, til NRK.

OL-arrangøren har ikke svart på NRKs henvendelser i denne saken.

Men nå er uansett de norske smørerne klare for å preparere det som forhåpentligvis blir norske gullski i Pyeongchang.

Se TV-reportasjen: – Du har stoffer som ikke skal være i kroppen: