Langer ut mot oppheving av skjenkestopp mens skirenn avlyses: – Helt hull i hodet

Nossum sier innledningsvis til NRK at han på generell basis synes det er ekstremt merkelig at organisert idrett utendørs skal bli slått veldig hardt ned på.

– Jeg og du kan møtes på puben og drikke etterpå, men jeg kan ikke være din personlige trener og stå utendørs og fortelle deg hvordan du kan løfte din egen vektstang.

– Helt hull i hodet

Landslagstreneren i langrenn står i pressesonen på Lahti skistadion før det som trolig blir en uhyre spennende 30 kilometer med skibytte for herrene lørdag. En siste test på denne distansen før VM.

ALLROUNDTRENER: Eirik Myhr Nossum, her avbildet tidligere i vinter. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Men taktikk, returen til verdenscupen, Aleksandr Bolsjunovs fryktinngytende form er glemt noen minutter. Også han har fått med seg lettelsene i skjenkereglene – og hvordan idretten har fått enda strengere retningslinjer å forholde seg til.

– Det synes jeg er fryktelig merkelig, og i mitt hode henger ikke det på greip i et folkehelseperspektiv, og ei heller i et toppidrettsperspektiv, og toppidrettsperspektivet er en peanøtt i forhold til helseperspektivet. Jeg synes det er helt hull i hodet, sier Nossum.

Kommunene bestemmer

I utgangspunktet ønsket regjeringen å videreføre de strenge tiltakene fra tidligere i år. Blant annet den nasjonale skjenkestoppen fra 4. januar. Men Stortinget ønsket det annerledes denne uken.

Flere opposisjonspartier, med Fremskrittspartiet i spissen, ønsket et vedtak som tillater alkoholservering i forbindelse med matservering i kommuner med lavt smittetrykk. Slik ble det også.

Helseminister Bent Høie og regjeringen advarte mot beslutningen, men fulgte vedtaket og svarte med å oppheve det nasjonale skjenkeforbudet.

Nå er det i stedet opp til kommunene å si ja eller nei. Natt til fredag hadde flere byer bestemt seg for å åpne kranene.

– Føyer seg etter massene

Emil Iversen synes hele situasjonen er rar. Han mener det å kjøre til stadion, ta på seg ski og kjøre hjem igjen uten å være nærkontakt med noen må være noe av det mer trygge du kan gjøre i dagliglivet.

KOMBINERTPROFIL: Jørgen Graabak, her avbildet etter konkurranse tidligere denne sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Men det er flere som vil drikke alkohol enn å gå skirenn. Det er massene de (politikerne) føyer seg etter, sier Iversen om hvordan et slikt forbud kan bli opphevet, mens skirenn avlyses og utsettes.

– Det er bekmørkt uansett hvordan du snur og vender på det. At ikke unge får dra ut, bevege seg og utfolde seg i naturen, som vi vet er veldig lite risiko forbundet med, det er kjempesynd, sier kombinertløper Jørgen Graabak, også han på plass i Lahti for å konkurrere i verdenscupen.

Nye regler rammer «steinhardt»

Arrangementsansvarlig i Norges Skiforbund langrenn, Asgeir Moberg, forteller at de med tungt hjerte har avlyst en rekke viktige nasjonale renn på nivået bak eliten gjennom sesongen.

ARRANGEMENTSANSVARLIG: Asgeir Moberg i Norges Skiforbund langrenn. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Men for to dager siden endret situasjonen seg til det han kaller langt mer dramatisk. Den 20. januar kom regjeringen med oppdaterte anbefalinger i forbindelse med skiaktivitet eller arrangement.

Der heter det at dersom man skal arrangere renn er det kun innenfor samme klubb eller treningsgruppe. Alle arrangement som samler deltagere – unge som voksne - fra flere kommuner skal avlyses eller utsettes.

– Den rammer steinhardt og rundt 80 skirenn de neste to ukene, sier Moberg.

– Kunne blitt skjebnesvangert

Iversen skryter av sitt eget lokalmiljø i hjembygda Meråker. Han mener de har forsøkt å arrangere en rekke konkurranser for å holde gnisten oppe blant elevene på idrettslinjen på videregående skolen.

KLAR TALE: Fra Emil Iversen, her under NM i Granåsen sist helg. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Men for vårt miljø er det sinnssykt kjipt å se. Mest sannsynlig hadde ikke jeg tålt et sånt år i junioralder.

Han synes det er vanskelig å spå om han hadde lagt opp, men Iversen hadde som juniorløper definitivt ikke motivasjonen til å bli god som han har i dag.

– Det kunne blitt skjebnesvangert. Jeg håper de fleste klarer seg gjennom denne vinteren her.

– Handler om å redde arbeidsplasser

I Fremskrittspartiet sier de at de forstår Nossum og Iversens frustrasjon over at renn avlyses. Spesielt når regjeringen i dag har åpnet toppidretten yttterligere, men ikke åpnet barneidretten, kommenterer partiets idrettspolitiske talsperson, Himanshu Gulati.

Han legger til at «mange trolig savner å se ungene stå på ski når vi endelig kan se verdenscup i Norge».

FORSVARER FORSLAG: Frps idrettspolitiske talsperson, Himanshu Gulati, her avbildet på Stortinget i fjor. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Gulati mener imidlertid at det å åpne for ta seg noe godt å drikke til maten i kommuner med lavt smittetrykk ikke handler om å gå på byen og drikke seg full.

– Dette handler om å redde arbeidsplasser og en restaurant- og serveringsbransje som sliter. Mange står nå i fare for å gå konkurs fordi de må holde stengt, også i kommuner som nesten ikke har smitte.

– Disse arbeidsplassene er for mange inngangen til arbeidslivet og er viktige hjørnestensbedrifter i byer og tettsteder, sier Gulati.

– Beslutningen blir merkelig

Høyres idrettspolitiske talsperson, Tage Pettersen, sier til NRK at partiet naturlig nok er helt på linje med både Nossum og Iversen. De stemte tross alt imot opposisjonens forslag tidligere denne uken.

IDRETTSPOLITISK TALSPERSON: Tage Pettersen i Høyre. Foto: Ole Berg-Rusten

Pettersen mener det totale smittetrykket må ligge til grunn for å vurdere hvilke tiltak man skal ha på plass.

– Tiltakene må også sees i sammenheng. Derfor er det naturlig at regjeringen nå må avvente andre lettelser siden de rødgrønne partiene og FrP overkjørte regjeringen ved å si at oppheving av skjenkeforbudet er viktigst for dem.

– I et folkehelseperspektiv under pandemien blir denne beslutningen merkelig for meg. Aktivitet for barn og unge har hele veien vært regjeringens øverste prioritering etter helse, sier Pettersen.