Langar ut mot Fifa før VM: – Det er steinhardt

– Eg trur vi får sjå eit VM med spelarar som på papiret er klare, men som eigentleg ikkje er det, seier Viking-spelar og NRKs VM-ekspert Kristoffer Løkberg.

Tidenes mest kontroversielle fotball-VM nærmar seg. Heilt sidan tildelinga av meisterskapet for tolv år sidan har det komme kritikk mot Qatar.

Ifølgje Amnesty International går det føre seg eit systematisk brot på menneskerettane i landet, mellom anna mot migrantarbeidarane som har vore med på å byggje opp VM-arenaene.

Opningskampen blir spelt søndag 20. november, og deretter følgjer ein intens månad med viktige kampar i høg varme.

Lista over stjerner som har pådrege seg skadar dei siste vekene har nemleg berre vakse.

Sportsnettstaden The Athletic skriv at dei 13 nasjonane som på papiret har størst sjanse til å løfte troféet i Qatar har hatt 42 skadar på VM-aktuelle spelarar mellom seg i oppladinga til meisterskapet. Heile 88,1 prosent av desse skadane dreier seg om slitasjeskadar, altså muskel- eller seinskadar.

– Tidlegare studiar har vist at risikoen for skadar aukar merkbart om ein har ein litt lengre periode med tre kampar i veka, seier Truls Raastad, professor i idrettsfysiologi ved Noregs idrettshøgskule, til NRK.

Han meiner at om ein i slike periodar ikkje klarer å rullere nok på spelargruppa, ser det ut til at dei som spelar mest ikkje klarer å restituere tilstrekkeleg, og dermed vil akkumulere noko slitasje i muskel- og senevev over tid.

– Det vil til slutt resultere i ein akutt skade, seier Raastad vidare.

Raastad har ei doktorgrad i idrettsfysiologi og har spesialisert seg på forsking og undervisning knytt til muskulære tilpassingar til trening. Han trekkjer fram tilnærminga til landslaga i dagane før VM som heilt avgjerande for helsa, kapasiteten og prestasjonen til spelarane under VM.

PROFESSOR: Truls Raastad ved Noregs idrettshøgskole. Foto: NIH

– Korleis spelarane blir påverka vil avhenge av kva dei enkelte landslaga vel å gjere med tanke på treningsbelastning i den korte perioden. Om dei prøver å få inn mykje trening med stor belastning, i tillegg til reisebelastninga spelarane får, kan dette slå heilt feil ut. Her gjeld det for trenarane å ha is i magen og ikkje stresse med å få inn for mykje aktivitet før første kamp.

– Steinhardt

Karim Benzema (Frankrike), Sadio Mané (Senegal), Timo Werner (Tyskland), Ben Chilwell (England) og Reece James (England) er mellom anna spelarane som kjem til å miste VM. Det same gjer Ngolo Kanté (Frankrike), Diogo Jota (Portugal) og Christopher Nkunku (Frankrike).

Andre, som Raphaël Varane (Frankrike), Son Heung-min (Sør-Korea), Kalvin Phillips (England) og Angel Di Maria (Argentina) kjempar for å bli speleklare til VM. Alle desse er tatt ut, men om dei er klare til dyst, er ikkje godt å vite.

– Viss ein tek nokon tilbake frå skade og bruker dei for fort, aukar ein risikoen for ein ny skade, seier NRKs VM-ekspert Åge Hareide.

Trenarveteranen leidde Danmark ut av gruppe C i VM for fire år sidan. Den danske draumen stoppa i åttedelsfinalen, då tapande finalist Kroatia slo dei ut etter straffesparkkonkurranse.

Det var det beste VM-et til danskane på tolv år, etter at dei også tok seg til åttedelsfinalen i Sør-Korea/Japan i 2002. Men det var ein heilt anna opplading for Hareide og dei danske drengene hans enn det noverande Danmark-trenar Kasper Hjulmand og dei andre landslaga får.

– Vi fekk ein heil månad saman med Danmark før VM i 2018. Vi spelte kampar, trena fornuftig og fekk folk skrudd rett på plass. No må dei dra rett ned og berre byrje å spele, seier Hareide, som minnest at Christian Eriksen kom til VM-oppkøyringa til danskane sliten etter ein krevjande sesong.

– Men han sa sjølv at han fann inspirasjon og glede ved å vere der, minnest Hareide.

VM-ERFARING: Åge Hareide under åttedelsfinalen mot Kroatia. Den enda til slutt med tap etter straffesparkkonkurranse. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Men kalenderen no er heftigare enn for fire–fem år sidan. 2022/23-sesongen er fullstappa.

Klubbfotballen tok VM-pause søndag 13. november, og dei VM-klarere spelarane er allereie på plass i Qatar der dei har fått snautt ei veke saman med landslaget før opningskampen mellom Qatar og Ecuador 20. november.

Det knallharde programmet, der spesielt dei store laga som spelar i Meisterligaen, Europaligaen eller Serieligaen i tillegg til i heimlege turneringar, kjem etter ein sommar med ein kortare sommarferie enn normalt, sidan det var landskampar i Nasjonsligaen etter at 2021/22-sesongen var ferdig.

– Det er steinhardt av Uefa og Fifa, seier Hareide om terminlista.

– Tidspunktet dette meisterskapet er på er ekstremt kritikkverdig. Det har berre vorte pakka inn i kalenderen for å få det gjennomført, seier Kristoffer Løkberg.

I ein ny rapport seier Fifpro, den internasjonale spelarunionen, at spelarar blir pressa forbi «akseptable grenser», og at terminlista ikkje er berekraftig. «Arbeidsmengda er skadeleg» for spelarane sin fysiske og mentale helse, lyder dommen frå Fifpro, ifølgje BBC.

Kjemper for spelarane

Fleire spelarar og trenarar har den siste tida hatt dette meisterskapet i bakhovudet. Leicester City-trenar Brendan Rodgers kalla tidspunktet i VM for «ikkje ideelt».

– Spelarane vil gi alt for klubbane sine, men det er ingen tvil om at dei i bakhovudet tenkjer på at ein skade kan hindre dei frå å spele VM.

Chelsea-kaptein César Azpilicueta erkjende sjølv frå eit spelarperspektiv at spelarar er bekymra for å pådra seg ein skade og miste VM. Spanjolen kalla terminlista for «galskap».

– Og derfor kjempar vi for velferda til spelarane, sa han til Reuters i oktober.

KRITISK: Chelsea-kaptein César Azpilicueta er ein av dei som har kritisert det heftige kampprogrammet. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

Tidlegare har både Gareth Bale, Kevin De Bruyne og Toni Kroos vore kritiske til det stadig veksande talet på kampar i løpet av ein sesong.

Sistnemnde sa ifølgje nyheitsbyrået Ap i ein episode av podkasten «Einfach mal Luppen» at meininga til spelarane ikkje betyr noko sidan dei aldri blir spurde, og at Uefa og Fifa ønskjer å «hente ut så mykje som mogleg økonomisk, samtidig som dei tek alt ut av spelarane reint fysisk».

– Det er for mykje og vi må ha endring. Det er altfor mange kampar og kroppane til spelarane taklar ikkje sånne terminlister år etter år, sa Gareth Bale ifølgje Manchester Evening News før ein nasjonsligakamp mot Belgia tidlegare i år.

Kristoffer Løkberg meiner det heile berre er trist.

– Å jakte det å bli verdsmeister i fotball må vere noko av det største ein kan oppleve. Å bli teke ut og ikkje vere 100 prosent klar anten fysisk eller mentalt må vere ekstremt tungt. Og det er korte karrierar vi snakkar om, seier han, og held fram:

– Tenk om det eine meisterskapet blir øydelagt for deg. Du kan bli teken ut, men det blir øydelagt av skade eller at du ikkje er klar fordi du er sliten. Og når det neste meisterskapet kjem kan du plutseleg vere for dårleg eller for gammal.

Kan påverke kvaliteten

Eit døme som understrekar det vanvitige køyret og pressa spelarane er under, er Sadio Mané. Liverpool kjempa om ligagullet til sesongens siste dag i 2021/22-sesongen, og tok seg i tillegg til finalen i ligacupen, FA-cupen og meisterligaen. Dei spelte med andre ord kvar einaste kamp.

Sadio Mané var på bana i 51 kampar for klubblaget, og var også med på å leie Senegal til siger i afrikameisterskapet.

Reknestykket er lett – og illustrerer hardkøyret:

51 kampar for Liverpool i alle turneringar. 18 for det senegalesiske landslaget og 24 for Bayern München sidan overgangen i sommar. Mané har vore på bana i 93 kampar sidan starten av førre sesong.

Førre tysdag forlét han Bayern Münchens kamp mot Werder Bremen med ein skade. Og no er det klart at Mané ikkje rekker VM, som svekkjer Senegals sjansar i Qatar.

I TRØBBEL: Sadio Manés skade kasta ein mørk skugge over Bayern Münchens 6-1-siger mot Werder Bremen. No mistar Senegals store truleg VM. Foto: ANDREAS GEBERT / Reuters

Ikkje alle i VM vil ha spelt like mange kampar som Sadio Mané, men det er mange døme på spelarar som er nøkkelbrikker for klubb- og landslag, som no skal ta fatt på eit vinn eller forsvinn-meisterskap.

Og då er spørsmålet: Korleis vil hardkøyret påverke dei i Qatar?

– I eit verst tenkjeleg tilfelle, der spelarar må gjennom jamne kampar i ei jamn gruppe og kanskje må spele ekstraomgangar i sluttspelet, vil vi heilt klart få sjå spelarar som ikkje restituerer tilstrekkeleg mellom kampane, og då vil tempoet og kvaliteten i spelet gå ned. Sannsynlegvis vil nokon av desse også pådra seg muskelskadar, seier Truls Raastad.

– I kva grad vi vil sjå dette avheng av kor gode dei enkelte laga er til å fordele belastninga på fleire spelarar gjennom meisterskapet. Men slitasjen på enkeltspelarar kan bli enorm, legg han til.