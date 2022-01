Lang vei til semifinale etter tap: – Gikk rett i den russiske fella

Norges sjanser for å ta seg videre fra den innledende runden til hovedrunden, er fremdeles gode, men med lørdagens resultat er det så godt som sikkert at det er Russland som får med seg to poeng til neste runde.

To lag fra pulja går videre til mellomspillet, der man tar med seg poengene fra det innbyrdes møtet.

For at Norge skal gå til hovedrunden med to poeng, må de dermed slå Litauen i siste kamp mandag, samtidig som Slovakia, som ble slått 35–25 av Norge i åpningskampen, slår Russland.

I tillegg må målforskjellen innbyrdes mellom de tre lagene sørge for at det er Norge og Slovakia som tar 1.- og 2.-plassen i gruppa.

– Med null poeng er jeg ganske sikker på at man i hovedrunden må slå både Spania, Polen, Tyskland og Sverige, og det tro jeg blir en litt for stor oppgave, sa kommentator Patrick Sten Rowlands på NRKs radiosending.

– Jeg tror vi vil se tilbake på mesterskapet og tenke at her røk semifinalebilletten.

Russisk felle

For å forklare tapet, pekte Rowlands på noe Berge sa før kampen.

– En av tingene som Christian Berge sa før kampen, var at vi ikke måtte lokkes til å skyte masse fra 9 meter. Vel, 16 skudd skøyt Norge fra 9 meter, tre av de gikk i mål. Vi gikk rett i den russiske fella, sa han.

TØFT: Sander Sagosen og Norge fikk det tøft mot Russland. Foto: DAVID W CERNY / Reuters

På spørsmål fra NRK om Norge gikk i russernes felle, svarer Berge:

– Nei, jo, vi gjør det ved at vi har alle bevegelser innover hele tiden. Vi får ikke spredd forsvaret i det hele tatt slik vi ønsket. Det er nok et stort problem.

– Hvordan er mulighetene videre?

– Mine tanker er at vi bare må spille mye bedre håndball, sier Berge.

Christian O'Sullivan er klar på at Norge hadde store problemer framover og at de slet med å finne de riktig løsningen.

– De er store og keeperen gjør det bra, men vi skal ha mye bedre uttelling enn tre på 16, sier han til NRK.

O'Sullivan var klar på at grunnen til det noe overraskende resultatet ligger i Norges spill.

– Det er vi som gjør en dårlig håndballkamp. At vi slipper inn 23 mål er veldig bra. Det er vi normalt storfornøyd med om vi gjør, men angrepsspillet i dag er under enhver kritikk. Vi har veldig mye som skal være bedre mot Litauen.

– Under enhver kritikk

Lagene spilte jevnt fra start og de byttet på å ha ledelsen de første 20 minuttene. De siste ti minuttene før pause tok derimot Russland mer kontroll på kampen.

– Norge blir regelrett utspilt til tider av russerne, sa ekspert Håvard Tvedten på NRKs radiosending.

– Det er veldig overraskende, det hadde vi ikke trodd i forkant. Men når vi har sett kampen til nå, er det egentlig rett og slett fortjent. De spiller bedre enn oss. De har mer å komme med og mer innsats i det de gjør. De er tøffere i duellspillet, og det ser ut som de vil litt mer, dessverre, sa Tvedten.

Landslagstrener Berge mener det norske laget til tider ble «passive og feige».

– Vi vil veldig mye, men det gjør vi det ikke over hele linja. Det blir situasjoner som vi overspiller, og som vi egentlig skal trykke i. Ja, det blir mye viderearbeid nå, sier Berge.

Keeperreserven leverte

Norge hang etter hele veien også etter pause, men takket være godt keeperspill ble aldri luka veldig stor.

Fordi det normale førstevalget Torbjørn Bergerud måtte stå over kampen en hodeskade måtte Kristian Sæverås ta ansvaret som Norges sisteskanse.

MÅLVAKT: Med Torbjørn Bergerud ute måtte Kristian Sæverås ta ansvaret i Norges mål. Foto: Annika Byrde / NTB

Og han leverte varene mellom målstengene, blant annet da han vartet opp med en klasseredning like før pause.

– Klasseredning av Sæverås. Der er du som en ballettdanser med foten langt over hodet. Det er vel tåa som til slutt stopper skuddet, sa Rowlands.

– Vi har scoret tolv mål, men vi har sluppet inn 14 mål, og det er for mye når vi har åtte redninger av Sæverås, sa Tvedten.

Sander Drange Heieren var også med i troppen og fikk mesterskapsdebuten etter pause. Debuten var det klasse over da Drammen-spilleren reddet et straffekast som det første han gjorde. Han vartet opp med nok en strafferedning senere i kampen.