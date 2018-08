– Ja, eg trur eg skal klare det i år. Eg har blitt mykje sterkare mentalt enn nokon gong før, seier Daniel Sørli til NRK.

350 poeng er den maksimale poengsummen ein skyttar kan oppnå på eit Landsskyttarstemne. Det har enno ingen klart.

Men på andre stemne med same program har det skjedd ikkje mindre enn 72 gongar – 13 av dei hittil denne sesongen. Det er over 19 år sidan den første, i mai 1999.

15. mai 1999 sette Frode Kristensen for første gong alle skota i blinken på eit ope stemne på Voss.

Kvifor har ingen enno greidd det i den viktigaste konkurransen, nesten to tiår etterpå?

– Det er nok på grunn av alt oppstyret som er rundt skyttarane, seier Daniel Sørli, skyttarkonge i 2016 og skyttarprins i fjor.

Han har skote 350 poeng fire gonger i år.

Stressa av TV?

NRK-kommentator Ola Lunde sa for tre år sidan at han trudde tv-dekninga kunne vere ein av grunnane.

– Landsskyttarstemnet er einaste gongen i året skyttarane har kamera heilt opp i ansiktet, og det er med på å auke presset, sa Lunde.

Sørli er ikkje heilt samd.

– Eg trur dei beste skyttarane no er så mentalt gode at tv-kamera ikkje lenger spelar så stor rolle. Det betyr meir at det er mykje folk rundt deg inne på standplass, og at det er større baner med opptil 50 skyttarar samstundes. Då blir det vanskelegare å levere ein perfekt konkurranse, meiner Sørli.

350 poeng 12 gonger

Han er uansett sikker på at vinnarresultatet også på Landsskyttarstemnet kjem til å bli 350 snart.

FLEST FULLE HUS: Kim André Aannestad Lund har skote 350 poeng fleire gonger enn nokon annan Foto: Nils Olav Mevatne / NTB scanpix

– Det er fleire som kan klare det. Ikkje minst han som har skote 350 oftare enn nokon annan, seier Sørli.

Han siktar til Kim André Aannestad Lund, som har skote 350 poeng ikkje mindre enn 12 gonger i karrieren – dobbelt så mange som nokon annan.

Men Lund sjølv er ikkje like optimistisk på eigne vegne.

– Eg har skote 22 konkurransar i år, og berre skote 350 på ein av dei, seier skyttarkongen frå 2013 og bror til skyttardronninga frå i fjor.

Han trur også at det mentale presset er årsaka til at det enno er ingen som har fått det perfekte resultatet på eit landsskyttarstemne.

– Alle skyttarar har Landsskyttarstemnet som sitt høgdepunkt. Og når ein går og snakkar om det heile tida, kjennest den konkurransen større enn han treng å vere, seier Lund. – Derfor blir også spenningsnivået mykje større. Då blir det fort litt høgare puls enn vanleg.

– Tiaren er så stor at om du har den rette dagen, er det absolutt mogeleg å få alle skota inn i blinken.

– Det kjem til å skje på Landsskyttarstemnet også. Men om det blir i år eller om ti år, er vanskeleg å seie. Nivået på skyttarane no er høgare enn nokon gong.

Ønskjer ikkje mindre skiver

I internasjonale konkurransar blir det brukt mindre skiver. Men Daniel Sørli meiner likevel ikkje at ein bør vurdere det sjølv om stadig fleire skyt berre blinkar. Det vil vere eit feilgrep, meiner han.

– Det vil bety større avstand i poeng mellom topp og breidde. Der avstanden i dag kan vere 10–15 poeng, kan den fort bli 50 med mindre skiver. Då kan motivasjonen for skyttarar litt bak toppen bli øydelagd, og skyting som breiddeidrett bli borte, fryktar Sørli.

Han viser til erfaringane frå Sverige, der dei gjorde det grepet for nokre år sidan.

– I det svenske meisterskapen no er det berre rundt 100 deltakarar. Tidlegare kunne det vere 5–6000. Å innføre mindre skiver er det dummaste ein kan gjere. Det er betre med den vi har – vi skil trass alt ganske godt på innertiarar, seier Sørli.

Full oversikt over skyttarar med 350 poeng (Kjelde: Norsk Skyttertidende):