Landslagstrener Siegfried Mazet grep nemlig til radioen sin for å be kollega Egil Kristiansen rope til Thingnes Bø at han skulle gå inn og ta skive 1 på siste skyting på lørdagens jaktstart.

– Jeg visste at Martin ville gå først. Det var derfor jeg ba Egil rope til Johannes at han skulle ta skive 1, sier Mazet til NRK.

– Det var bra, for Johannes holdt seg bak og kunne holde seg rolig. Det tror jeg var en fordel. Pulsen hans var lavere da de kom inn til skyting. Når du har høyere puls er det vanskelig å skyte, og Fourcade bommet en gang ekstra, oppsummerer Mazet.

Fourcade var først inn til siste skyting, men bommet to ganger. Thignes Bø klarte seg med én bom, og gikk dermed ut i ensom majestet.

Mens Kristiansen er usikker på om Fourcade fikk med seg hva han ropte, er Thingnes Bø ikke i tvil.

– Det skjønner man på alle språk, sier Thingnes Bø til NRK og ler.

Kopierer Fourcade

Thingnes Bø gikk ikke sesongens første stafett i Hochfilzen, og bekrefter overfor NRK at han heller ikke går søndagens stafett.

SER FREM MOT RUPHOLDING: Onsdagens sprint i Ruhpolding blir neste renn for Thingnes Bø. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

– Det har jeg lært av han (Fourcade). Det har absolutt hatt noe for seg og det var noe jeg først begynte med da Sigfried (Mazet) kom inn som trener. Det har fungert bra i fjor, og jeg kommer til å fortsette med det i år, sier Bø om stafettgrepet.

– Det var vår strategi da jeg trente det franske laget. Nå er det tre løp hver uke i tre uker. Vi må forberede oss så godt som vi kan til VM. Vi kan ikke delta i alt. Hvis vi vil kjempe om den gule ledertrøyen og være gode i VM må vi telle hvor mange løp Johannes kan gå, sier Mazet.

Trenerens gamle elev, Fourcade, sier selv at man må finne en balanse.

– Det er alltid vanskelig å finne grensen mellom å kjempe om verdenscupseieren sammenlagt og vise at man er villig til å kjempe for laget. Det er en vanskelig grense å finne. Jeg er sikker på at Johannes kjenner seg selv best, sier han.

– En av mine beste dager

Selv om han altså gikk tapende ut av lørdagens duell mot Thingnes Bø, er Fourcade fornøyd med egen innsats.

FORNØYD: Fourcade bedyrer at han er fornøyd med egen innsats selv om han gikk tapende ut av duellen mot Thingnes Bø. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

– Jeg var litt for offensiv på siste skyting. Jeg ville finne en svakhet og være raskere enn ham. Johannes er en veldig god skytter, så jeg må fokusere på meg selv og ikke leke for mye på standplass. Jeg er uansett fornøyd med løpet mitt og at jeg er på god vei, forklarer Fourcade.

– Det er ikke noe problem å bli slått av Johannes eller tape den gule ledertrøyen, men det er et stort problem når du ikke er på ditt beste og føler at du ikke kan kjempe. I dag hadde jeg en av mine beste dager på ski denne sesongen, og jeg er veldig fornøyd med at jeg klarte å kjempe med Johannes, sier han.

I motsetning til Thingnes Bø, så går Fourcade søndagens stafett.