Landslagstreneren visste ikke at Herlovsen aldri hadde tatt straffe for Norge før

– Jeg kan ikke huske sist jeg har gjort det. Jeg tror faktisk ikke jeg har tatt straffe for landslaget før, sier Isabell Herlovsen når NRK møter henne i pressesonen etter seieren over Sør-Korea.

30-åringen har vært på landslaget siden hun var 16 år, men straffescoringene er det altså andre som har stått for. Likevel var Herlovsen helt sikker da Norge fikk tildelt straffespark etter en stygg felling av Caroline Graham Hansen i andreomgang: Hun ville ta det ansvaret, og ta straffen.

Det ble diskusjon ute på banen om hvem som skulle ta den, og kaptein Maren Mjelde, som ofte tar straffer, gikk med på å gi bort straffen.

– Maren kom bort og spurte. Jeg hadde lyst til å ta den, og tenker at det er litt sånn man skal være som spiss, at man tar det ansvaret, sier Herlovsen.

Voldsom pipekonsert

Det ble nervepirrende minutter etterpå. Herlovsen ble møtt av en voldsom pipekonsert fra det Sør-Korea-vennlige publikummet. Dommeren brukte dessuten lang tid på å snakke med målvakten. Men Herlovsen brydde seg ikke, og banket ballen inn nede i hjørnet.

Slik så det ut da Herlovsen scoret.

Slik ble hun matchvinner og sørget for at Norge helt definitivt gikk til åttedelsfinalen i VM.

– Jeg tenkte ikke på der og da at jeg ikke har tatt det for landslaget før, men det var pipekonsert til tusen der. Jeg fikk med meg det, og prøvde å ha fokus på at jeg skulle gå for hjørnet jeg hadde bestemt meg for. Det var veldig deilig å se den gå inn, sier Herlovsen.

Landslagstrener Martin Sjögren drar på smilebåndet når han får høre at Herlovsen mener at hun aldri har tatt straffe for landslaget før.

– Nei, det hadde jeg ingen aning om det. Men hun slo den jo bra, så kanskje hun får muligheten til å ta den i fremtiden også, sier han.

– Jeg så at de sto og diskuterte hvem som skulle ta den. Jeg synes det er helt riktig at Isabell står frem og tar det ansvaret, legger han til.

Herlovsen og lagvenninnene kunne juble over det som ble en skikkelig sliteseier over Sør-Korea. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Herlovsen sier det gjorde godt å få det som ble hennes første mål i VM. I førsteomgang kom hun alene med keeper, men skuddet gikk rett på, og hun ble dessuten avblåst for offside.

– Det har vært litt sånn foran mål, har jeg følt. Jeg hadde litt avslutninger med keepertreneren vår i går bare for å føle på følelsen av å få mål. Hard jobbing, så blir det resultater til slutt, sier hun.

Skryt fra treneren

Landslagstrener Sjögren sier Herlovsen har all grunn til å være fornøyd selv om hun ikke scoret i de to første kampene. Han påpeker at hun ved to anledninger har presset motstandere til å score selvmål i de siste kampene.

– Hun har gjort to kanonbra kamper før i VM uten å få sette noe mål, men hun har jo de selvmålene. Jeg tror nok det gjør henne godt å få den scoringen nå også, sier han.

Herlovsen legger ikke skjul på at målet betyr mye for selvtilliten.

– Det viktigste er uansett å gjøre det bra for laget. Jeg har slitt i de to forrige kampene, og den jobben kommer jeg til å gjøre i hver kamp uansett, men det betyr mye for en spiss å få score, sier hun.

Et skår i gleden for Norge er at Graham Hansen skadet seg. Skadeomfanget er foreløpig uklart. Hun scoret det første målet for Norge, også det på straffe.