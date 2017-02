Landslagstreneren angriper FIS: – Sitter med hjertet i halsen

Vipers med langt steg mot medalje

Vipers Kristiansand storspilte da Byåsen ble slått 27–22 i eliteserien håndball onsdag. Dermed tok laget et langt steg mot medalje. Vipers har et spesielt tak på Byåsen og slo trondheimslaget for tredje gang denne sesongen. En av seirene kom i cupen.