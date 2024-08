Én prosent var tallet Petter Northug dro opp til NRK i fjor om sjansene for å komme seg til VM i 2025 på hjemmebane i Trondheim.

Onsdag ble det ingen topplassering da Toppidrettsveka åpnet med et langløp, hvor en ødelagt stav like før mål gjorde at det til slutt endte med en 31. plass – drøye fem sekunder bak vinneren.

Til tross for det, var Northug godt fornøyd med svarene han fikk.

– Veien er fryktelig, fryktelig lang. Nå pusser man støv av statuer av Johaug og mange som prøver seg. Så lenge kroppen responderer, så tar jeg med meg den lille, lille prosenten til treningshverdagen og koser meg med den, sa Northug onsdag.

– Er det bare én prosent sjanse for å delta i VM?

– Kanskje 2,2 prosent i dag, svarte Northug.

– 31.-plasser får deg ikke til VM

Eirik Myhr Nossum, trener for de norske mennene på elitelandslaget, er rask til å nedjustere Northug i forbindelse med sprinten torsdag kveld – en sprint Northug selv sto over.

– Han har jo alltid vært positiv på egne vegne, Petter. Når en 31. plass gjør at sjansen øker ... Det er viktig å være positiv, tenker jeg, sier Nossum til NRK med et smil.

TRENER OG ELEV: Eirik Myhr Nossum (venstre) kjenner Petter Northug (høyre) godt. Her fra 2014, da Nossum var trener for Northug.

Landslagstreneren var selv personlig trener for Northug i 2013/14-sesongen og kjenner trønderen godt. Han legger til at han hører at Northug trener godt, men at tiden får vise om det er nok.

– Hvor seriøst tar du det han sier?

– Ja, hvor seriøst skal man ta noe Petter Northug sier i målområdet etter å ha knekt en stav? Jeg legger meg under 2,2 prosent. Jeg var bedre enn Petter på matematikk i grunnskolen. Jeg tror jeg legger meg rundt én, sier Nossum - fortsatt med et smil rundt munnen.

– Du går ned til én?

– Ja, 31.-plasser får deg ikke til VM, sier Nossum, og legger til:

– Det er få medaljer og plasser til VM som deles ut på 31.-plasser.

– Petters indre drøm

Far John Northug var til stede under løpet på Hitra. I området der utøverne skifter etter konkurransen fikk han med seg uttalelsene til sønnen.

AVSKRIVER IKKE SØNNEN: John Northug mener sønnen kan få problemer med å kvalifiserer seg til VM i Trondheim. Men utelukker ingenting.

– Northug sier sjansene har gått fra én til 2,2 prosent. Hvordan skal vi tolke det?

– Det er nok Petters indre drøm. Men min vurdering er at han ikke kan gå så mange løp raskt, sånn at han kvalifisere seg. Jeg tror ikke han klarer å kvalifisere seg. Det er mitt ærlige svar, sa han til NRK onsdag.

– Tror du ikke han vil gjøre alt for å oppnå det da?

– Jo. Under forutsetningen at det er virkelig hans indre drøm, så vil han gjøre det.

Trenger trolig pallplasser i verdenscupen

Nossum poengterer at Northug trolig både må kvalifisere seg til verdenscupen og gå inn til flere pallplasser der hvis han skal ha en VM-mulighet.

– Tror du han kan overraske igjen?

– Skal jeg være optimistisk på hans vegne, så tror jeg sjansen er én prosent for at han kan overraske oss positivt. Så er det 99 prosents sjanse for at han overrasker oss negativt, hvis du tolker mine sitater riktig, sier Nossum.

Bjørn holder døra på gløtt

NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn påpeker det samme som Northug selv – veien er lang.

Men ikke umulig.

– Egentlig er han ikke godt nok trent, men akkurat når det gjelder Petter så holder jeg døra på gløtt, for han har så ekstreme kvaliteter, sier Bjørn.

OPTIMISTISK: NRK-ekspert Torgeir Bjørn holder døra på gløtt for Petter Northug.

Han fortsetter:

– Han har et konkurransehode som ingen andre har. Det viste han senest under NM på Lillehammer i mars.

På herrenes lagsprint i NM på Lillehammer gikk Northug dypt i kjelleren da han tok en sterk sølvmedalje, sammen med broren Even Northug, bak Johannes Høsflot Klæbo og Didrik Tønseth.

– Petter Northug i 2024 er bedre enn da han la opp, konkluderte NRK-kommentator Jann Post den gang.

Men hva Northug og hele det norske skipublikumet virkelig drømmer om er å se Klæbo og Northug under samme paraply på en lagsprint i VM, påpeker Bjørn.

– Det ville jo slå alt i et VM i Trondheim, og da er det jo gledelig at han nå har doblet sjansene sine for å komme til VM, sier Bjørn, med henvisning til Northugs eget utsagn.

Må kvalifisere seg

Spørsmålet nå blir hvor Northug blir å se fremover. Han skal etter planen gå rennene i Granåsen i Toppidrettsveka fredag og lørdag, men det er usikkert om han stiller på den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen i november.

På spørsmål fra VG om når det blir klart om han stiller der, svarte Northug raskt:

–To-tre dager før sikkert, kjenner jeg meg selv rett.