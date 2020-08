Landslagsspillerne kan rive Hegerberg ned fra mesterligatronen: – Puster dem i nakken

Tirsdag spilles det semifinale i mesterligaen mellom Caroline Graham Hansens Barcelona og Ingrid Syrstad Engens Wolfsburg.

Onsdag møter Karina Sævik og Paris Saint-Germain regjerende mester Lyon og Ada Hegerberg.

– Det er fantastisk at de norske spillerne kan være med å bidra i den enorme satsingen i de største klubbene, sier NRKs fotballekspert Morten Morisbak Skjønsberg.

De siste fire årene har Lyon i tur og orden vunnet mesterligafinalen mot de tre lagene som sammen med dem har sikret en plass i semifinalen denne sesongen.

– Var lysår unna

Tirsdag kveld møter Ingrid Syrstad Engen og Wolfsburg et lag i enorm oppsving.

Barcalonas trener Lluís Cortés sa på pressekonferansen før kampen at det var lysår mellom lagene forrige gang de møttes.

– Men nå er det gapet borte, sa han.

I 2013/14-sesongen vant Wolfsburg 5-0 sammenlagt over spanjolene, men nå er situasjonen en annen i den spanske storklubben.

Før inneværende sesong ble Caroline Graham Hansen hentet fra Wolfsburg til Barcelona. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Barcelona har nemlig lagt store resurser i kvinnelaget, og i spissen av satsingen finner vi Caroline Graham Hansen som ble kjøpt fra nettopp Wolfsburg før sesongen.

– Wolfsburg er et stort lag. Vi har masse respekt for dem. Det kommer til å være viktig for oss å beholde roen og spille vårt eget spill, sa Hansen på pressekonferansen dagen før kamp.

– Det betyr nok veldig mye for henne. Jeg tror hun er opptatt av å vinne denne tittelen. Hun har vært i finaler før og tapt mot Hegerbergs Lyon. Dette er noe hun er veldig sugen på, sier Skjønsberg.

173 dager pause

I Spania ble ligaen avlyst grunnet koronasituasjonen. Før Barcelona møtte Atlético Madrid i kvartfinalen fire dager før semifinalen var det 173 dager siden deres siste kamp.

I Tyskland kunne imidlertid Ingrid Syrstad Engen og Wolfsburg bruke den samme tiden på å bli serie- og cupmester, noe som kan være en fordel.

– Vi fikk jo spille ferdig serien og i tillegg ha litt ferie før dette. Så jeg føler at vi har ganske bra grunnform inn mot turneringen og vi kunne derfor fokusere mer på det taktiske, sier Engen til NRK.

Ingrid Syrstad Engen (t.h.) jubler her sammen med Hansen etter seier over Nederland med landslaget. På tirsdag er det bare en av dem som kan juble for seier. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hun ser uansett frem til å møte Hansen på banen.

– Det blir først og fremst artig. Jeg har ikke sett henne på lenge. Det jo sånn at vi begge har ekstremt lyst å slå den andre. Men kampen er i gang har det ikke så mye å si hvem som er på den andre sida. Caro er en viktig brikke i Barcelona som vi må ta ut, rett og slett.

På spørsmål om dette kan være året Wolfsburg kan ende Lyons seiersrekke er 22-åringen offensiv.

– Man må ha troen på at alt kan skje og med den formen vi er i nå, så har jeg stor tro på at vi kan slå alle lagene vi møter. Jeg føler at er det en gang vi kan gjøre det, så er det nå, sier hun og legger til at hun er i sitt livs form.

Også Skjønsberg mener det er jevnt i årets utgave av turneringen, men han trekker frem Wolfsburg semifinalemotstander.

– Barcelona har nærmet seg Lyon og puster dem i nakken, sier Skjønsberg.

– Tungt for en vinnerskalle

I semifinalen mellom Lyon og Paris Saint-Germain spøker det for spilletiden til de norske spillerne.

Til tross for at Sævik har startet ti kamper og kommet inn fem denne avkortede sesongen, fikk hun ikke starte i kvartfinalen.

Hegerberg har vunnet mesterligaen fire år på rad med Lyon, og scoret fem mål fordelt på tre av de fire finalene, men en skade setter henne trolig på sidelinjen.

Hegerberg er tilbake i trening med Lyon, men fikk ikke spille kvartfinalen mot Bayern München. Får vi se henne i semifinalen? Foto: Jeff Pachoud / AFP

Hun har vært skadet siden januar, men er en del av troppen som har reist til Spania for å spille ferdig turneringen.

– Vi vet at Hegerberg er en vinnerskalle som veldig gjerne skulle vært med og spilt. Det blir nok tungt for henne å sitte der og heie på lagvenninnene: Men sånn er det å være skadet, sier Skjønsberg.

Finalen spilles på San Sebastian i Spania søndag 30. august. Når den er over vil en norsk spiller ha vunnet mesterligaen. Det gjenstår bare å se hvem det blir.