Landslagssjefen vil ha forklaring på hvorfor Eiking ble kastet ut - får ikke tak i laget

– Jeg har sendt en forespørsel til laget om å få en forklaring på hva som har skjedd, med tanke på om det skal få noen konsekvenser videre. Men jeg har ikke fått noen svar på den meldingen, sier landslagssjef i sykkel, Stig Kristiansen.

I går kveld kom beskjeden om at Odd Christian Eiking er kastet ut av laget FDJ på grunn av «upassende oppførsel», like før avslutningen av Spania Rundt. Det er ikke offentliggjort hva Eiking skal ha gjort, og Kristiansen selv har også slitt med å få svar fra klubben - som han mener vil legge lokk på det hele.

– De er opptatt med å avslutte Spania Rundt, så jeg ser den, men en liten linje skulle jeg gjerne fått, sier Kristiansen.

– En liten forseelse

Landslagssjef Stig Kristiansen vil gjerne høre fra klubben selv hvorfor de brått ikke ville ha med seg Eiking videre. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Til NRK sier Kristiansen at han ikke vet hva saken gjelder, men til TV 2 åpner han seg om at han har fått vite litt fra noen andre enn klubben.

– I min verden er dette en forseelse av ytterst liten art. Han har gått på en tynn linje der lenge, og nå gjorde han et feiltramp. Min opplevelse er at han er blitt brukt som et eksempel for flere, og ettersom han står uten kontrakt neste sesong, var han enkel å bruke, sier landslagssjefen til TV 2.

Eiking har vært på utgående kontrakt med klubben, og det er allerede klart at han skal sykle for Wanty Group neste sesong.

Kristiansen har hatt kontakt med syklisten selv på SMS, men skulle gjerne hatt en prat med klubben om hendelsen - særlig siden Eiking skal sykle VM for Norge neste uke.

– Dette er i deres regi. Det er lite jeg får gjort med det, sier han.

Får trolig ikke konsekvenser

Kristiansen tror imidlertid ikke saken kommer til å ha noe å si for Eiking og hans VM-deltagelse for Norge.

– Hvordan er det å få en slik sak så kort tid før VM?

– Det er noe man kunne vært foruten, for det er alltid nok å gjøre foran et VM. Hendelser som skaper støy er jo ikke noe man ønsker seg uansett, men vi får se hvor stort dette blir. I utgangspunktet tenker jeg at dette er noe som pågår i et par dager før det roer seg nå, sier Kristiansen.

Eiking har ikke besvart NRKs henvendelser. Han er på vei til Norge og skal ha en samtale med Kristiansen senere i ettermiddag.