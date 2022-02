Landslagssjefen vekker oppsikt: Ber Johaug gå sprintstafetten

Han sitter med fire sprintere på hotellet sitt i Tiril og Lotta Udnes Weng, Maiken Caspersen Falla og Mathilde Myhrvold.

Likevel overrasker sportssjefen, og ber Therese Johaug om å gå lagsprinten onsdag om en snau uke, selv om hun aldri har gått verken sprint eller sprintstafett i VM- eller OL-sammenheng.

– Er det ett sted Therese kan gå sprintstafett, så er det i løypene her. Hun har vunnet én sprint meg bekjent, og det var i Åre for to år siden. Den gikk veldig mye oppover, og denne går også ganske mye oppover, sier Bjervig til NRK.

VEKKER OPPSIKT: Espen Bjervig vil at Therese Johaug skal gå sprintstafetten. Foto: Heiko Junge / NTB

– Og så har vi høyden.

– Vi har høyden. Hun er i superform, så det kunne vært kjempespennende, sier Bjervig.

Og hun er virkelig i strålende form. Hun har tatt to av to mulige OL-gull for hennes del. På 15-kilometeren var hun i egen klasse og knuste konkurrentene.

Men på torsdagens 10-kilometer individuell start var det virkelig et sekunddrama. Kun fire tideler skilte Johaug og finske Kerttu Niskanen.

– Jeg sier ikke nei

Johaug er ikke fremmed for ideen om å gå øvelsen som hun svært sjeldent går. Hun påpeker at det er opp til trenerne.

– Jeg har sagt at jeg kan gå, men jeg går hvis de mener det er det beste for laget. Jeg vet det sitter mange sterke jenter som er like god som meg på dette, sier Johaug til NRK.

Hun sier at hun er i form og at løypa er tøff.

– Lagsprint handler mye om kapasitet, men også mye om erfaring om å gå i felt, taktikk og hurtigheten som jeg kanskje ikke har. Det får trenerne bestemme. De andre jentene er vanvittig gode.

– Er det aktuelt å gå alle OL-øvelsene?

– Jeg har ikke gått sprinten, men hvis de spør så har jeg lyst. Jeg sier ikke nei, sier Johaug.

NRK-ekspert mener Johaug bør gå

Ole Morten Iversen, langrennstrener for kvinnene, mener at det kan være et godt tidspunkt for 33-åringen å gå en sprintstafett.

– Jo, hun er aktuell hun. Men vi må gjøre unna de løpene som skal gås først, så teller vi opp og vurderer vi laget. Therese har alltid vært aktuell. Desto tøffere løype, jo mer aktuell er hun, mener Iversen.

Har dere snakket om det?

– Nei, det har ikke vært tema. Vi får se nå hvordan hun ligger an. Jeg tipper hun tar utfordringen hvis hun blir spurt, men det får vi ta da.

KANDIDAT: Maiken Caspersen Falla har tidligere vært selvskreven i alle sprintøvelser på kvinnesiden. Foto: Aaron Favila / AP

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn mener også at tiden kan være inne for å bruke Johaug til en lagsprint. Tidligere har Falla vært selvskreven i en slik øvelse, men etter et svært tøft år, tror han Johaug er veldig aktuell til å ta én av plassene.

– Ja, jeg vil si det. Det er særlig høyden som gjør det. Det er ikke en taktisk-teknisk løype, heller. Jeg er ikke fjern for å bruke Holund på sprintstafett, heller. Det er de med høyest oksygenopptak, de med god utholdenhet, som kommer godt til sin rett i en sprintstafett, sier Bjørn.

Svenskene vurderer det samme

Dersom Johaug tar den ene plassen kan det fort stå mellom Tiril Udnes Weng og Falla.

Kommentator Jann Post sier seg enig med sin kollega.

– Det er én ting til som taler for det. Stafetten går på lørdagen, og tremila neste søndag. Johaug må ha en hardøkt til, og da kan hun nesten bare gå sprintstafetten, sier Post.

Sverige kan også være inne på samme tankegang, der de kan finne på å bruke Frida Karlsson på sprintstafetten. Men det kan bli vanskelig.

– Karlsson vil også gå sprintstafetten sammen med bestekompisen Maja Dahlqvist. Det skal nok bli vanskelig å få plass der etter Jonna Sundling viste frem det sprintløpet tidligere i mesterskapet, mener Bjørn.