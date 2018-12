Landslagssjefen uten Hegerberg-kontakt på over et år: – Endres innstillingen, skal vi møtes

– Jeg har ikke hatt noen kontakt med henne, det har jeg ikke, sier Sjögren til NRK.

Han vil heller ikke opprette kontakt med 23-åringen som mandag kveld ble kåret til verdens beste kvinnelige fotballspiller før hun selv gir signaler om at hun er klar for landslags-comeback.

– Jeg fortsetter å holde den linjen jeg har holdt: At man ikke skal behøve å overtale noen til å spille for landslaget. Så lenge ikke Ada har den, får det være sånn. Skulle den innstillingen endre seg, skal vi selvsagt ta en diskusjon og et møte med Ada igjen, sier han.

Etter gårsdagens prisutdeling gjentok Hegerberg at hun ikke ønsker å spille på landslaget før det har kommet endringer.

BEVISET: Ada Hegerberg er verdens beste kvinnelige fotballspiller. Foto: FRANCK FIFE / AFP

– Det handler ikke om at jeg må endre mening. Det handler om at de må gjøre det som må til for å forbedre seg som landslag og som forbund, først og fremst. Der er det fremdeles en lang vei å gå, sa Hegerberg til NRK sent i går kveld.

La frem krav til forbedring

På møtet i Lyon la Hegerberg frem en rekke krav til endringer som måtte oppfylles før hun igjen ville vurdere spill for landslaget.

– Hun ga synspunkter på saker NFF burde vurdere i fremtiden, bekrefter landslagssjefen.

Sjögren sier at landslagsledelsen hele tiden jobber med å forbedre seg, men at det tar tid å gjøre endringer. Han viser også til at endringene har ført til resultat i form av et VM-sluttspill.

– Om det har noe spesifikt med de punktene Ada kom med tror jeg ikke.

Landslagskapteinen gratulerte

Landslagssjefen har altså ikke sendt gratulasjoner til Hegerberg etter utdelingen, og ingen av landslagsspillerne har gratulert henne på sosiale medier.

– Det er ikke alt som foregår på sosiale medier, sier landslagskaptein Maren Mjelde til NRK.

KONTAKT: For første gang på en god stund har det vært kontakt mellom de tidligere landslagsvenninnene Maren Mjelde og Ada Hegerberg. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

For første gang på det Mjelde definerer som en «god stund» har det vært kontakt mellom henne og Hegerberg. Mjelde gratulerte Gullballen-vinneren på SMS.

– Gode prestasjoner fortjener en hyllest, sier Mjelde.

Landslags-comeback opp til Hegerberg

Siden Hegerbergs landslagsnekt kom som en bombe etter fiaskoen i Nederland-EM har det vært en isfront mellom spillerne på landslaget og 23-åringen.

En uke etter at NRK kunne avsløre at landslagsspillerne forventet en beklagelse fra Hegerberg, slettet hun tidligere lagvenninner fra sosiale medier.

– Det har aldri vært opp til oss. Det er hennes valg, sier Mjelde om en mulig landslagsretur for Hegerberg, og legger til:

– Det hun vant i går er det som bør få overskriftene.

Mjelde tror Gullballen-prisen til Hegerberg gir grobunn for nye talenter i norsk fotball.

– Det er veldig inspirerende for unge, både gutter og jenter, og ikke minst oss som er aktive.