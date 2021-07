Landslagssjefen tordnet i ny Norge-seier: – Hva er dette for slags holdning?

Angola – Norge 21–30

Norge hadde til slutt få problemer med å slå Angola i den andre gruppespillskampen.

Håndballjentene ledet med fem mål til pause, men da avstanden kun hadde økt med ett mål de første 20 minuttene i andre omgang, hadde landslagssjef Thorir Hergeirsson fått nok.

– Hva er dette for slags holdning? Det holder ikke! Vi spiller med 50 prosent intensitet. Det er ikke godt nok, tordnet en illsint Hergeirsson i en time out.

– Vi må opp i ringa. Er dere slitne, må dere si ifra. Vi leder andre omgang med bare ett mål. Vi må skjerpe oss, fortsatte han.

Tordentalen kom overraskende på NRKs kommentatorer, men Håvard Tvedten la til at han skjønte veldig godt hva Hergerisson mente.

– Det var mer futt i den time outen enn det norske spillet. Men det var på sin plass, sa Tvedten.

Og spillerne responderte. Norge hevet både energinivået og spillet, og dro fra Angola med flere mål.

Til slutt endte det 21–30 til det norske laget. En oppskriftsmessig seier, selv om Hergeirsson altså ikke var helt fornøyd.

GODE: Henny Reistad og Sanna Solberg-Isaksen var positive for Norge. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Slipper oss for langt ned

Etter kampen utdypet Hergeirsson ordene han kom med.

– Vi slipper oss for langt ned. Det er for lenge igjen av kampen til å gjøre det. Jeg synes vi skal gå ut av kampen med en godfølelse, og derfor tok jeg den time outen, sier landslagssjefen til NRK.

Selv om han skjønte at seieren var i boks, ville han altså at de skulle bruke de siste minuttene på å ta med seg et energinivå som han vil se mer av i de neste kampene.

– Jeg synes de svarte bra etterpå. Vi skåret fem raske etterpå, så det var viktig, sier han.

TIME OUT: Landslagssjefen trengte å samle spillerne før de siste ti minuttene da intensiteten ikke var der han ønsket. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Han forklarte også hva han mente da han satte spørsmålstegn ved holdningene til spillerne.

– Jeg beklager ordbruken der. Det er ikke noe å si på holdningene. Det er jenter med kjempegode holdninger. Men noen ganger det greit å si ifra at vi må reise oss litt hvis vi er på vei ned i en bølgedal. Det var ikke noe mer enn det.

Spillerne våknet

Og selv om de strengt tatt ikke trengte det med tanke på resultatet i kampen, tok spillerne til seg det landslagssjefen sa.

De mest rutinerte i laget forsto hvorfor Hergeirsson fyrte seg opp.

– Han føler at vi faller litt, og da er det en treners jobb å få oss litt opp. For min egen del tror jeg ikke at jeg trenger det, men som lag kan det være greit å få høre det, sier kaptein Stine Bredal Oftedal.

– Streng? Ja, men det er godt å ha en trener som sier ifra når vi trenger å høre det, sier keeper Katrine Lunde.

I FORM: Katrine Lunde leverte en del strålende redninger underveis mot Angola. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Nora Mørk notterte seg for fem straffeskåringer og ett mål i åpent spill. Hun var klar på at det i perioder ikke var godt nok.

– Vi er veldig fornøyde med to poeng, men det ble litt langsomt og seigt. Jeg hadde ikke regnet med at Angola skulle dra ned tempoet så mye, sier Mørk.

Angola åpnet bra

Norge kom noe tregt i gang i første omgang også, og faktisk ledet Angola med to på et tidspunkt halvveis ut i omgangen.

Men da Katrine Lunde begynte å redde, kantspillerne fikk rom å løpe i og Norges skyttere kom i gang, hadde det storvokste Angola problemer med å holde følge. Derfor ledet Norge med 15–10 til pause.

– Forskjellene blir tydeligere og tydeligere her, sa Tvedten idet kampen nærmet seg pause.

– Men det ble litt mer spennende enn jeg tenkte på forhånd. Angola var med i omtrent en halv omgang, konkluderte han.