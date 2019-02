Landslagssjefen preges av nedturene: – Den tyngste perioden vi har vært igjennom

Den dårlige perioden før VM ser ut til å ha blitt med hoppgutta inn i mesterskapet. Landslagssjefen innrømmer at det er vanskelig.

– Det føles selvfølgelig litt tungt, men når man har et trenerteam og utøvere bak seg som jobber døgnet rundt for å bli bedre, så er egentlig det vanskeligste å stå her og forklare hvorfor ting ikke funker, sier Stöckl.

Har du hatt en tyngre periode som landslagssjef?

– Nei, det er vel den tyngste perioden vi har vært igjennom med tanke på resultat, sier Stöckl.

– Vi har hatt en dårlig start inn i sesongen og vi har ikke klart å snu trenden. Vi har sett noen korte øyeblikk der ting har sett bedre ut, men det holder ikke, det er ikke godt nok.

Stöckl påpeker at arbeidsmoralen og kulturen i gruppa er like god som før. Men det sportslige kommer litt til kort. Nå skal de reise til Seefeld, der normalbakke og mixed-konkurransen venter.

Gleder seg til Seefeld

KORTVARIG GLEDE: Forfang kunne smile etter et solid hopp i lagkonkurransen, men laget som helhet var for svakt til å kjempe om medalje. Foto: Matthias Schrader / AP

Flere sier at de gleder seg til å komme til en ny bakke og nye konkurranser. Nå virker både hoppgutta og Stöckl å være lei av bakken i Bergisel. Halvor Egner Granerud svarer kontant «JA» på spørsmål om det blir godt å bytte bakke.

– Jeg gleder meg i hvert fall mye til å komme vekk herfra, det er en bakke jeg aldri helt har funnet ut av, sier Granerud.

Forfang stemmer i, og sier at det har blitt nok hopp i Bergisel og at han ser frem til å få en ny bakke å leke i. Han kjenner på kontrasten fra i fjor, da hopperne var på et helt annet nivå.

– Det er selvfølgelig veldig kjedelig. Vi skulle gjerne vært i den situasjonen vi var i fjor, der vi lekte oss til seier etter seier, sier Forfang.

Stor kontrast

Årets sesong har til nå vært i stor kontrast til fjoråret, og VM har så langt heller ikke brakt med seg noen medaljer. I det individuelle rennet i stor bakke ble Forfang beste nordmann på syvendeplass, og lagkonkurransen endte som nevnt med en femteplass.

– Det er skuffende langt bak, men det gir vel et bilde på hvordan det har vært denne sesongen, sier Andreas Stjernen.

For sesongen 2017/18 hadde Norge totalt 10 verdenscupseiere, hvorav tre av dem var lagkonkurranser. I tillegg tok de norske gutta gull i lagkonkurransen i OL, og Johann André Forfang og Robert Johansson tok OL-sølv og bronse i normalbakke.

Fasiten for denne sesongen er langt mørkere. Eneste norske verdenscupseier tok Forfang i desember i fjor.