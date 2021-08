Det var en ydmyk norsk landslagssjef som stilte opp til pressekonferanse i Tokyo etter å ha tapt OL-semifinalen mot ROK (den russiske olympiske komité) med ett mål fredag.

Etter tapet var følelsene hos de norske spillerne sterke, og mens noen stod og gråt etter kampslutt, gikk andre rett bort til dommerne og delegatene i ren frustrasjon og sinne. Nora Mørk var blant dem, og i intervjuene etter kamp var kritikken mot det franske dommerparet nådeløs:

– Jeg er i sjokk over hvor lavt nivå det går an å ha, sa hun til TV Norge, og siktet spesielt til det siste angrepet til russerne, der hun mener dommerne lot dem holde på altfor lenge.

FRUSTRASJON: Nora Mørk (t.v.) og Stine Bredal Oftedal var fryktelig sinte og fortvilte da drømmen om OL-gull igjen ble knust. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Mener Mørk-kritikken ikke var innafor

Det mener Hergeirsson var å dra det for langt, og sier han ikke er enig med Mørks uttalelser etter kampen.

– Umiddelbart etter kamp er det klart at også våre jenter er mennesker, og mennesker reagerer gjerne ut ifra følelser. Følelsene var vonde, og det er ikke lett å være reflektert og balansert når man blir kastet ut i mediesirkuset. Vi legger litt mye skyld på dommerne. De er blant de beste dommerne vi har og de gjør en ok kamp, sier Hergeirsson.

– Nora kom med krass kritikk, var det innafor?, spør Discovery.

– Det er ikke innafor slik jeg ser det, men jeg forstår at hun er skuffet og preget. Hun tok hardt i. Jeg er skrudd sammen slik at jeg kan tilgi og gå videre, så spørs det om andre kan gjøre det, svarer landslagssjefen.

DAGEN DERPÅ: Thorir Hergeirsson hadde samlet tankene før han møtte norske presse i Tokyo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Eksperter reagerte på dommerslakten

Flere håndballeksperter gikk hardt ut mot den norske dommerslakten etter semifinalen, og Ole-Gustav Gjekstad mente blant annet at «Norge var helt på bærtur», mens tidligere toppdommer Kjersti Arntsen synes det var «pinlig» å høre hvordan det norske laget klaget på dommerne.

På pressekonferansen et halvt døgn senere påpeker Hergeirsson at det ene og alene var Norges skyld at de tapte for russerne, slik de gjorde i OL-semifinalen i Rio for fem år siden.

Han forteller også at reaksjonene til spillerne, og særlig Nora Mørk, trolig hadde vært ganske annerledes om laget hadde hatt mulighet til å samles og prate sammen før de møtte pressen.

– Hadde vi fått mulighet til å samle gjengen først hadde det nok kommet en annen uttalelse. Men vi må til dere først, sier han, og legger til at han ikke har fått snakke med Mørk om dommerkritikken:

– Jeg kommer til å følge opp dette med henne. Det som er viktig er å sette strek nå.

– Vi kommer alltid tilbake

Ifølge landslagssjefen hadde laget en god prat på bussen på vei hjem fra håndballarenaen. Allerede da gjaldt det å prøve å riste av seg skuffelsen og rette fokuset mot bronsekampen mot Sverige.

– Vi er et lag som sjelden taper to kamper på rad. Vi reiser oss, som Kaptein Sabeltann sier. Vi kommer alltid tilbake. Halve troppen består av spillere som ikke har en OL-medalje fra før. Det betyr veldig mye for dem, og jeg regner med alle vil avslutte med stil, sier han.

Hør bronsekampen mellom Norge og Sverige på radiokanalen NRK Sport, kl. 4 norsk tid.