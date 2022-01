Landslagssjefen hudflettar stildømminga i nyttårsrennet: – Katastrofe

Det såg lenge ut til at Marius Lindvik skulle ta seg inn på ein topp to-plassering etter første omgang i nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen, men så sette Markus Eisenbichler utfor hoppkanten.

Tyskaren leverte eit hopp på 141 meter og fekk 18,5 poeng i stilkarakter, til trass for at han nesten ramla på sletta.

Den same stilkarakteren fekk Marius Lindvik, som var ganske så stødig i si landing.

Det reagerer landslagssjef Clas Brede Bråthen kraftig på.

– Det er etter min meining ein liten katastrofe, seier Bråthen til NRK.

Slaktar dømminga

Han tykkjer det rett og slett er hårreisande at Markus Eisenbichler fekk ein så god stilkarakter. Dei gode karakterane kom godt med i jakta om pallplass, og tyskaren enda til slutt på andreplass.

– Eg reagerer kraftig på stildømminga. Det er totalt øydeleggande for stildelen av skihoppinga når ein klarer å dømme Eisenbichler til 18 og ein halv, seier han.

Han tykkjer det er for store skilnadar i korleis ein dømmer kvart enkelt hopp.

– Det er nesten fall. Vi såg Lindvik hadde litt av dei same problema i Oberstdorf. Han fekk 15 og ein halv. Det er for meg heilt uforståeleg viss det ikkje blir rydda opp i det der, etter det eg har sett no.

FYRER LAUS: Clas Brede Bråthen. Foto: Geir Olsen / NTB

Må ta grep

No ynskjer landslagssjefen at noko skal gjerast.

– Eg skulle ønske nokon kunne komme med eit godt svar dei gongene eg tar opp denne type problemstilling. Dette er øydeleggande. Det blir som å dømme mål i ein fotballkamp når nokon skyt utanfor. Det blir heilt håplaust.

– Kan ein protestere på dette?

– Vi har prøvd å ta det opp gang på gang, ryddig og ordentleg, og prøvd å få til noko. Vi har høyrt at dei skal innføre VAR. Det kan dei umogleg ha gjort. Dei skjermane må i alle fall ha vore svarte, avsluttar Bråthen.

Maren Lundby tykkjer også det er særdeles spesielt.

– Det blir for dumt. Det provoserer litt, det høyrer ikkje heime noko stad å gi 18 og ein halv på det der. Det er dumt at slike ting skal avgjere. Han burde vore bak Lindvik på det hoppet der. No kan dei innføre VAR i hoppsporten, seier Lundby til Viaplay.

Japansk siger

Japanske Ryoyu Kobayashi gjekk inn i finaleomgangen i leiinga med sitt hopp på 143 meter, eit hopp som var nære bakkerekord i den tyske bakken.

Den bakkerekorden tok derimot Eisenbichler i andre omgang, med sitt hopp på 145.2 meter.

Det var stor spenning om Kobayashi kunne hamle opp med det, men det haldt akkurat. Dermed har japanesaren teke sin andre siger på rad og er godt på veg mot samandrag-sigeren.

Marius Lindvik vann nyttårshopprennet for to år sidan. Han duellerte mot Johann-André Forfang i første omgang, og leverte eit langt hopp på 138 meter, og gjentok lengda i andre omgang.

Det haldt til nok ein fjerdeplass.

– Han heng med i samandraget. Det blir kamp heilt til døra no, seier Lundby til Viaplay.

FORNØGD: Marius Lindvik i aksjon. Foto: Geir Olsen / NTB

Halvor Egner Granerud hoppa seg opp 14.-plassar etter ein litt skuffande start i førsteomgangen. Det var nok til ein 8. plass.

– Det var ikke så verst. Men det er ekstremt skuffande å levere et slikt hopp som eg gjer i den første omgangen. Det er veldig surt, sier Granerud til NRK.

– Eg bergar i alle fall dagen litt med det siste hoppet, legg han til.

Robert Johansson blei nummer 13, Daniel André Tande nummer 17, Johann André Forfang nummer 24 og Fredrik Villumstad enda som nummer 26. Her kan du sjå resultatet: