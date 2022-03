Landslagssjefen freste til tross for svensk triumf: – Hør nå her!

Quaison spilte et nydelig veggspill med lagkamerat Alexander Isak, før innbytteren gjorde ingen feil og sendte svenskene i føringen i det 110. spilleminutt. Det førte til elleville jubelscener i Stockholm.

– Jeg har tro på våre muligheter nå, sier Quaison etter kampen.

Resultatet holdt helt ut, og de blågule møter nå Polen i finalen av VM-playoffen. De polske spillerne gikk direkte videre fra semifinalen etter at motstander Russland ble utestengt etter den russiske invasjonen av Ukraina.

– Det har vært en bra kvalifisering, men vi må ikke glemme at det er en kamp til. Vinner vi ikke den er denne kampen forgjeves, sier matchvinneren etter kampen.

SVENSK JUBEL: Robin Quaison feirer vinnermålet med Alexander Isak. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

Måtte svare for seg

Til tross for triumfen var det ikke bare fryd og gammen i pressesonen med landslagssjef Janne Andersson.

En svensk journalist spurte landslagssjefen om hvilke tanker han hadde om svenskenes spill mot Tsjekkia og om det var bra nok før kampen mot Polen.

– Synes du det var dårlig? Jeg spør fordi spørsmålet ditt er ladet, svarte Andersson kjapt tilbake.

IRRITERT: Landslagssjef Janne Andersson. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

– Jeg er kjempeglad for at vi vant kampen, så er det selvfølgelig mye vi kan gjøre bedre, sa svensken videre.

Flere journalister var også skeptiske til byttene som landslagssjefen gjorde. Manchester United-spiller Anthony Elanga kom ikke inn før det var spilt 115 minutter.

– Hør nå her! Vi har en tropp hvor vi velger ulike innganger til hver kamp.

– Jeg ville bytte inn Elanga tidligere, men da hadde jeg Forsberg, Kulusevski og Isak på banen. Da var kanskje Isak nærmest å gå ut, men han er viktig defensivt for oss, sa Andersson.

Nervepirrende

«Du gamla, du fria» runget ut på et fullsatt Friends Arena før den særdeles viktige kampen, men svenskene klarte ikke helt å svare med festfotball på banen.

Tsjekkia hadde faktisk ballen i nettet allerede etter elleve minutter, men Michael Oliver og VAR stoppet feiringen til Jan Kuchta.

NÆRE: Tsjekkias Jan Kuchta fikk ballen i nettet, men VAR mente svenskene skulle ha frispark. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Tsjekkeren var også involvert da Joakim Nilsson var nære på å score selvmål. Hele stadion holdt pusten, men slapp med skrekken.

Tett, jevnt og nervepirrende ble tre nøkkelord i kampen. Med ti minutter igjen av kampen økte lydnivået betraktelig i Stockholm.

– Et fantastisk mål

Det var da Mattias Svanberg fikk en stor mulighet til å heade de gulkledde i ledelsen, men keeper Vaclík reddet mesterlig.

Det ble likevel grunn for jubel for svenskene, da Quaison ble matchvinner i det 110. spilleminutt.

– Det er et fantastisk mål. Et fantastisk spill av Robin og Alex, sier Emil Forsberg til C More etter kampen.

Sverige tok seg til playoffsluttspillet ved å bli nummer to bak Spania i gruppe B, mens for Tsjekkia ble gruppeseieren i Nasjonsligaen redningen, etter tredjeplass i VM-kvaliken. På tirsdag venter den avgjørende kampen mot Polen.

Zlatan Ibrahimović var ikke med i troppen til Sverige i dagens kamp. Superspissen sonet karantene etter tre gule kort i VM-kvalifiseringen.