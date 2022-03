Landslagssjefen freste til tross for svensk triumf: – Hør nå her

Bale med praktmål – Wales nærmere VM

Gareth Bale har så vidt spilt fotball den siste tiden, men var i toppslag da han sørget for at Wales vant playoff-semifinalen med 2-1 over Østerrike.

To baller fra Wales-kapteinen fant veien opp til det høyre hjørnet av målet og sørget for full jubel i Cardiff.

Etter 24 minutter stilte han seg opp for å ta et frispark fra drøyt 20 meter. Han fikk drømmetreff, og ballen suste over muren og opp i det høyre krysset.

Waliseren har spilt fem kamper for Real Madrid denne sesongen. Flere skader har satt ham på sidelinjen. 32-åringen har vært på banen to ganger siden november hvor han har spilt til sammen 77 minutter. De siste tre minuttene kom i mesterligaen mot Villarrael for halvannen måned siden.

Seks minutter etter pause plukket Bale opp en løs ball i feltet og hamret den i høyre hjørne. Da var det fest i Wales, men en uheldig Ben Davies scoret selvmål da han endret retning på avslutningen til Marcel Sabitzer.

Østerrike presset på de siste minuttene, men Wales holdt unna.

Wales møter vinneren av kampen mellom Skottland og Ukraina for å kjempe om en VM-plass. Det er foreløpig ikke kjent når den vil finne sted. (NTB)