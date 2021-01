Kritikken som handler om Skiforbundet har tildelt seg for mange servicepersoner sammenlignet med resten av Ski-Norges fem regioner gjentok seg gjennom de siste NM-konkurransene i Granåsen.

Men Norges damelandslagssjef mener det er slik det skal være.

– Toppidrett er brutalt. Det er de beste som skal ha de beste forholdene. Det er grunnen til at vi er best i langrenn, slik har det alltid vært og kommer til å være. Toppidretten er ikke rettferdig, er en del av Ole Morten Iversens svar til NRK.

Knirkefrie arrangement. Nesten.

Damenes landslagstrener står i pressesonen etter at Helene Marie Fossesholm har vunnet NM-gull på 10 kilometer fri teknikk under NM i Granåsen i Trondheim.

Den fjerde rennhelgen på norsk jord, enten det er sesongåpning, norgescup eller norgesmesterskap, er gjennomført før landslagsløperne begynner å rette fokuset mot verdenscup og VM i Oberstdorf.

Ingen er smittet. Arrangementene har gått knirkefritt for seg.

Nesten.

Beskyldt for å fordele skjevt

Det har nemlig vært misnøye og murring både i offentligheten og i kulissene. Det startet da NRK omtalte privatlagstrener Ola Kvisles ramsalte kritikk av Norges Skiforbund i forbindelse med konkurransene på Beitostølen i november.

På grunn av smittevern har det vært et begrenset antall trenere og smørere med tilgang på stadionområdet i nasjonale renn. Disse servicepersonene utgjør 55 av 200 personer på arrangementet.

På Beitostølen hadde Skiforbundet 16 av disse servicepersoner.

Fem regioner med ansvaret for alle påmeldte utøvere utenfor landslag har 24 ressurser totalt.

Kvisle mente rett og slett Skiforbundet hadde glemt «fair play» og sørget for ulike konkurransevilkår mellom regionene på den ene siden og landslaget på den andre.

Testarbeid for alle

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig. Foto: Terje Pedersen / NTB

Langrennssjef Espen Bjervig i Skiforbundet fortalte da – og nå – at de foreslo ordningen ovenfor regionene før sesongen. Da det senere ble evaluert var både Midt-Norge og Indre Oslofjord uenige.

De tre andre regionene var for å fortsette ordningen. Bjervig har også hele veien argumentert for at de ekstra ressursene til landslagsløperne gjør et testarbeid som kommer alle til gode.

Regionene har fått alle tips landets beste smørere har kommet frem til.

Men denne uken gikk også utøvere ut mot Skiforbundet. Regionslagsløper i Midt-Norge og to ganger NM-medaljevinner, Kathrine Harsem, kalte fordelingen urettferdig i Adressa. Hun mente det ikke burde være sånn. Hun fikk støtte av sin egen trener, Kristian Skrødal, i samme avis.

KLAR TALE: Fra Anne Kjersti Kalvå, her under NM i Granåsen. Foto: Geir Olsen / NTB

På samme lag er også Anne Kjersti Kalvå. Også hun har lagt bak seg en strålende helg under NM i Granåsen, kjemper om en plass i den norske VM-troppen, men vet at det ikke hadde vært mulig uten gode ski.

– Selvfølgelig er det urettferdig, når vi skal krige om VM-plasser med de som har egen smører og tester for dem. Men vi har gjort det beste ut av det, så kom vi bra ut av det, sier Kalvå til NRK.

Feil fokus

Damelandslagstrener Iversen er en erfaren trener og har hatt en rolle på stort sett alle nivåer i norsk langrenn.

Spørsmålet innledningsvis i denne saken var om ikke Skiforbundet, i kjølvannet av kritikken fra Harsem og Skrødal om urettferdighet, hadde stått seg bedre på å sørge for like konkurransevilkår.

LANDSLAGSTRENER: Ole Morten Iversen, her under norgescup på Lygna for snart to uker siden. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Slik det er lagt opp i år er det ingen umulighet å gå fort på ski. Det er ikke mer urettferdig enn at det er mulig. Da er det veldig gledelig at slike som Harsem og Kalvå viser at det faktisk er sant. Det kan ikke være så ille. Her går de bedre skirenn enn hva de har gjort på mange år.

– Jeg ser at det er kretsløpere uten trenere som får smurt skiene og går sine beste renn. Jeg skjønner ikke helt problemet. Vi glemmer at vi skal være fryktelig glade for at vi får arrangert skirenn som her i NM.

– Du mener de har feil fokus?

– Ja. Det synes jeg var godt formulert, sier Iversen.

– Hva er problemet?

Han forstår at situasjonen oppleves urettferdig. At landslagsløperne har flere smørere har det alltid vært og vil det alltid være, mener han. Iversen sier at han nå som landslagstrener også opplever flere begrensninger i det han gjør. Blant annet får han ikke være på stadion eller i løypa under skirenn.

– Det er jeg ikke fornøyd med. Jeg velger heller å se på at det at jeg er veldig fornøyd med at vi får arrangert skirenn og at løperne får gå og være med på noe.

– Jeg savner litt den fra Kristian og Kathrine. De skal også være glad for at vi får arrangere skirenn som vi gjør. Jo, det er urettferdig for noen, men jeg synes at kritikken er uberettiget når løperne går bra. Hva er problemet? spør Ole Morten Iversen.

– Vil forsvare rettferdighet

SUKSESSTRENER: Kristian Skrødal, trener for regionlag Midt-Norge. Her sammen med allroundtrener Eirik Myhr Nossum under NM i Meråker i 2019. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Trener Skrødal har hatt stor suksess med sin regions beste utøvere under NM på hjemmebane. Harsem tok to medaljer, mens Kalvå ble nummer fire og fem på sine distanserenn. Han forklarer sin egen misnøye med forbundets fordeling av ressurser slik:

– Jeg vil jo forsvare rettferdighet når vi går skirenn. Det skal fordeles likt. Det skal ikke være sånn at landslaget har dobbelt så mange smøreressurser.

– Det handler om idrettens grunnverdier, om «fair play». Vi stiller på start og alle skal ha lik mulighet til å prestere. Det er jobben min å si det, sier Skrødal.