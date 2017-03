– Jeg skal ikke uttale meg på vegne av noe flertall, men personlig mener jeg at vi har folk her i landet som er bedre rustet til å ha den stillingen Vidar har.

Slik lød Petter Northugs dom over landslagssjef Vidar Løfshus i Dagbladet for en uke siden.

Etter torsdagens NM-lagsprint på Gålå snakket NRK med flere landslagsprofiler om deres forhold til Løfshus som sjef.

Både gullvinner Didrik Tønseth og bronsevinner Martin Johnsrud Sundby stiller seg bak landslagssjefen. Begge bekrefter at Løfshus har deres tillit.

– Ja, det har han. Jeg baksnakker aldri en trønder, sier Tønseth.

– Har gjort mye bra også

– Hvorfor har han din tillit?

– Det har vært en utfordrende situasjon, og alle som står i en presset situasjon kan gjøre feil. Han har beklaget noe han har sagt, men jeg synes han har gjort mye bra også. Det blir fort fokus på småuttalelser, men jeg synes Vidar har gjort en god jobb, sier Tønseth.

I HARDT VÆR: Landslagssjef Vidar Løfshus har stått i vinter etter dommene mot Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Løfshus kom i hardt vær for flere medieuttalelser rett før VM-starten i Lahti. Blant annet sa Løfshus at media hadde skyld for at Therese Johaug testet positivt på et anabolt steroid, en uttalelse han i ettertid beklaget.

– Jeg tenker først og fremst at det er en debatt som skal tas internt og som utøvere og trenere skal diskutere alle mulige sånne konflikter. Utover det, tror jeg at Vidar Løfshus sitter ganske bra enn så lenge, sier Martin Johnsrud Sundby til NRK.

– Så han har din tillit?

– Ja, jeg synes Vidar fungere veldig, veldig bra.

For allroundlandslagsløpernes del, starter de interne diskusjonene torsdag kveld. Da samles de for å evaluere sesongen på Gålå.

– Vil ikke kommentere

Emil Iversen er litt mer tilbakeholdende i sine svar:

– Vi skal ta ei evaluering i dag med laget, så skal vi diskutere det ene og det andre og ta en prat om det, men jeg har ikke noe annet å si enn det.

– Er du enig med Northug i at Løfshus må gå?

– Det vil jeg ikke kommentere i det hele tatt. Han får si hva han vil, men jeg vil ikke si noe om det, sier Iversen.

Lederen i langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, understreker at Løfshus' stilling ikke er diskusjonstema nå.

– Komiteen har ikke diskutert Vidar Løfshus på annen måte enn at han har en avtale med oss og den kontrakten forholder vi oss til.

– Det betyr at han blir sittende?

– Ja, hvis han selv ønsker det, så er ikke det tema, sier Skogstad.