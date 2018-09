Landslagsprofilen overrasket over spilletiden: – Ikke det jeg så for meg

Den norske landslagsstreken Kari Brattset har fått en drømmestart i ungarske Györ, og etter fem serierunder er hun toppscorer i storklubben med 25 mål.

– Det er en vanvittig lett klubb å komme inn i, med veldig bra miljø og dyktige spillere man får et godt samspill med, sier hun.

– Hun er veldig god, helt utmerket, roser trener Gábor Danyi.

LAGVENNINNER: Stine Bredal Oftedal er imponert over hvor raskt Kari Brattset er blitt en viktig brikke i Györ. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

– Kari har kommet vanvittig bra inn i det veldig raskt. Det er ikke overraskende, men jeg er veldig glad for det, sier Stine Bredal Oftedal.

Denne uka er både Oftedal og Brattset en del av det norske landslaget som spiller firenasjonsturnering i Danmark, med åpningskamp mot Polen torsdag kveld.

Brattset slo for alvor igjennom under VM i fjor og håper å være en viktig brikke på landslaget også i EM i desember.

Alene på strek

Men det har ikke gått helt som planlagt etter overgangen til Györ fra Vipers Kristiansand før denne sesongen. For da 27-åringen signerte skulle hun dekke linjeposisjonen sammen med den nederlandske stjernespilleren Yvette Broch, men i august, like før sesongstart, tok Broch en brå og overraskende håndballpause.

– Det er jo litt spesielt. Det var ikke det jeg så for meg da jeg skrev under. Da så jeg for meg at jeg skulle spille med Yvette, og gledet meg til det, forteller Brattset.

Nå er hun klubbens eneste strekspiller.

– Det er klart det er en helt ny situasjon, men samtidig må jeg ta det positive med det, og det er at jeg får mye tillit og jeg kommer jo raskere inn i laget når man får spille mye også. Det er veldig gøy, mener Brattset.

– Et problem

For mens de fleste spillerne som kommer laget, som har vunnet mesterligaen to år på rad, må belage seg på mindre spilletid, har det motsatte skjedd med Brattset. Hun får nå for mye spilletid.

– Jeg må selvfølgelig ta vare på henne, men det er et problem. Det er ikke mulig å bare ha én strekspiller i ungarsk serie, cup og mesterliga, i tillegg til landslaget. Jeg tror vi vil finne en løsning snart, sier Györs trener, Gábor Danyi.

Det er et enormt tempo i håndballen Györ spiller, og spillere fra andre posisjoner har måttet ta Brattsets posisjon i kortere perioder så hun skal få litt tid på benken.

– Er du redd for all spilletiden?

– Nei, egentlig ikke. De er veldig påpasselige når som jeg er den eneste strekspilleren, slik at jeg får hvile nok. Jeg spilte jo mye i Vipers i fjor også, så det er på en måte noe jeg er vant til, svarer Brattset.