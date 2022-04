Landslagsprofilar langar ut mot EM-plan: – Flaut og respektlaust

– Det er skikkeleg trist. Eg veit at det er mange som ville komme, men som no ikkje får moglegheita til det, og som lev i uvisse om kva som skjer. Det er eg aller mest trist og skuffa over, seier Ingibjörg Sigurdardóttir, som til dagleg spelar på Vålerenga, til NRK.

Orda kjem etter at landslagskollega Sara Björk Gunnarsdóttir langa ut mot stadion-oppsettet i podkasten «Their Pitch».

– Det er flaut og respektlaust, og sjokkerande at vi skal spele på så små arena i eit land som har så mange stadion, seier ho mellom anna.

Uefa har blitt møtt med kritikken, og svarer dette:

– Vi trur at med dei to største arenaene i England (Old Trafford og Wembley), fire arenaer med ein kapasitet på 30.000 eller meir, to med meir enn 10.000 og to arenaer under 10.000, har den rette miksen av stadion blitt valt for å oppfylle turneringa sitt potensial, skriv presseansvarleg i Uefa i ein e-post til NRK og held fram:

– Vi er sikre på at mange kampar vil bli utselde og ser fram til å doble talet på tilskodarar frå EM i 2017 i Nederland og levere historias beste EM for kvinner.

Ikkje tatt på alvor

I gruppespelet skal Island spele to av sine tre kampar på Manchester City Academy Stadium, som rommar 7000 personar. Ein stadion med så lav kapasitet har ikkje blitt brukt i EM for kvinner sidan 1997.

To av kampane er allereie utseld. Den tredje kampen til Island er lagt til New York Stadium i Rotherham. Den rommar 12.000 tilskodarar.

Sigurdardottir kunne ikkje tru det, då ho først fekk høyre om tildelinga.

– Eg kunne verkeleg ikkje forstå det. Eg hadde først fått vite om opningskampen på Old Trafford, og såg føre meg at dette kom til å bli skikkeleg bra. Så kom dette. Det er flaut, for å vere ærleg.

Ho ristar på hovudet.

– Det gir ikkje meining. Du kan ikkje gjere anna enn å føle deg lite respektert. Det kjennest berre ikkje rett å seie at eg skal spele på ein stadion til eit akademi, i det som skal vere det største europeiske meisterskapet for kvinner nokosinne, seier VIF-spelaren vidare.

Uefa motseier seg kritikken.

– Manchester City Academy er ikkje ei treningsbane. Det er den offisielle heimebana til Manchester City kvinner. Den har tidlegare blitt brukt i Uefa Champions League-kampar og vil skape ein flott atmosfære som er verdig eit EM for kvinner, skriv Uefa.

Forstår ikkje valet

Dette har vore den store snakkisen på det islandske landslaget den siste tida. Få spelarar forstår kvifor kampane har blitt lagt til små stadion, i landet der fotballen blei til.

Gunnarsdóttir forstår ikkje anna enn at arrangørane ikkje var førebudd på at det skulle bli interesse for fotball-EM for kvinner.

– Ser dei på kvinnefotball i det heile teke? Viss dei gjorde det, ville dei brukt sunn fornuft. Det er rett og slett idiotisk å snakke om, for det gir ikkje meining. Det er frustrerande. Mest sannsynleg ville det komme 20.000 menneske frå Island for å sjå kampen. No slit folk med å få tak i billettar. Det blei selt ut med ein gong, seier Gunnarsdottir vidare.

No håpar begge at det kjem endringar i programmet.

– Det bør ikkje ein gong vere eit spørsmål. Eg veit dei treng press på seg for å snu, men presset er der allereie, for billettane blei så fort selt ut. Eg veit det er mange heime på Island som vil komme. Eg håpar verkeleg dei endrar dette, seier Sigurdardóttir.