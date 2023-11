Landslagsløper i skiskyting koronasyk - mister sesongåpningen

Burnley-spiller ute på ubestemt tid – oppsøkt psykisk hjelp

Burnley-spiss Lyle Foster tar en pause fra fotballen på ubestemt tid. Grunnen er hans mentale helse.

Det skriver britiske The Independent.

23-åringen er hittil i sesongen lagets toppscorer med tre mål, men har ikke vært i de tre siste kamptroppene til manager Vincent Kompany.

Premier League-klubben uttalte først at Forsters fravær skyldtes sykdom. Nå opplyser de at Sør-Afrikaneren selv har oppsøkt hjelp.

Klubben har uttalt følgende om saken:

– Han er for øyeblikket godt ivaretatt av spesialister. Med støtte og kjærlighet fra både familien hans, og hele Burnley fotballklubb vil vi gjøre alt vi kan for at han skal ha det bra.

Spissen har tidligere vært åpen om at han har slitt med depresjon. I sommer uttalte han i et intervju at han følte på ensomhet da han spilte for den belgiske klubben Westerlo fra 2021, til overgangen til Burnley i 2023.