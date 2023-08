Medalen, som noterte seg for imponerande 152 landskampar sjølv, sa følgjande til VG i august i fjor då jærbuen var heilt i starten av si City-karriere:

– Eg ville gitt det litt meir tid. Han er så vidt tørr i bleiene, sa Medalen til avisa om Haalands kandidatur som «den beste norske fotballspelaren i historia».

Haaland leverte så ein eventyrleg førstesesong for Manchester City. Han vart toppskårar i Premier League med 36 mål på 35 kampar og toppskårar i Mesterligaen med 12 mål på 11 kampar.

– Mykje å gå på

I tillegg vart han som kjent historisk trippelmeister med den lyseblå storklubben og vann både Premier League, Mesterligaen og FA-cupen på første forsøk. Han vart også årets spelar.

Så kva seier Medalen no?

– Han har utvikla seg, men når du ser Haaland spele, sjølv om han har skåra mange mål, har han så mykje å gå på. Han har så mykje å bli betre på. Det er ikkje sånn at han ikkje er utruleg god no, men han har endå større potensial, seier Medalen til NRK.

Linda Medalen er framleis svært fotballinteressert og ser alt av kampar med norske stjerner involverte. Her medan NRK er på besøk. Foto: Jørn Lien / NRK

Politikvinna, som sjølv har vore Arsenal-supporter i alle år, følgjer nøye med på Noregs to største superstjerner i Martin Ødegaard og Erling Haaland.

– Vinn nesten ikkje duellar

Medalen fortel at ho ser absolutt alle kampar der Arsenal eller Manchester City er involvert – og ser kvart minutt der Haaland er på banen.

– Han er bra framfor mål, der har han vorte tørr i bleia, men han har mykje å gå på i banespelet. Men dette veit han sjølv, så han tek nok ikkje dette som kritikk, legg ho til.

Hvem er tidenes beste norske fotballspiller på herresiden? Tom Lund Erling Haaland Rune Bratseth Ole Gunnar Solskjær Martin Ødegaard Hallvar Thoresen John Arne Riise Roald «Kniksen» Jensen Harald «Dutte» Berg John Carew En annen Vis resultat

– Heilt konkret, kva må han bli betre på?

– Han kan bli betre i hovudduellane, han vinn jo nesten ikkje duellar når det kjem ein høg ball, då vinn han kanskje to av ti. Han kan bli betre på duellstyrke, at han går inn i taklingar og vinnar duellane, og han kan bli betre på banespelet og teknikken. Han gjer det enklaste for å komme fram til mål. Han er ikkje som Messi som driblar, han speler på eitt og to «touch». Det må han halde fram med, men samtidig må han utvikle teknikken, meiner ho.

Medalens uttale i fjor skapte fleire reaksjonar. På sosiale medium fekk ho køyrt seg etter tørr i bleia-utsegna om Noreg sin superspiss.

Angrar ho?

– Nei, er du galen. Han er berre ein gutunge og har så vidt starta, det kjem mange fantastiske år med han. Han har også vorte betre og bidreg mykje meir for laget no enn då eg hadde den bleie-uttalen, seier Medalen.

– Eit vanskeleg spørsmål

Ho slår fast at Haaland no nærmar seg stempelet som den beste spelaren i historia, i ein alder av berre 23 år.

– Haaland er veldig langt oppe der. Han er den beste norske spissen i historia, men kanskje Martin Ødegaard no går opp som den beste norske midtbanespelaren i historia. Det finst ulike posisjonar på banen, men ingen har vore like bra som spiss, seier ho.

– Men kven er den norske spelaren i historia uansett kjønn no?

– Det seglar jo heilt klart opp mot å bli Haaland viss han held seg skadefri. Martin Ødegaard er snart komplett viss han skårar endå fleire mål. Eit vanskeleg spørsmål no som vi har dei to. Før dei dukka opp haldt eg Ole Gunnar Solskjær som nummer 1, seier Medalen.

Kor mange Premier League-mål skårar Haaland komande sesong? 30 eller fleire mål 20-29 mål 10-19 mål 1-9 mål 0 Vis resultat

Ho skal følgje spent med når City serieopnar borte mot Burnley i første Premier League-kamp for sesongen fredag kveld.

Peikar på Haaland-utfordring

Det skal også Joe Bray, som følgjer City tett som fotballskribent for lokalavisa Manchester Evening News.

Bray meiner til liks med Medalen at Haaland kan bli betre. Skribenten meiner nordmannen særleg har éi stor utfordring framfor seg:

Han må bli meir effektiv i dei viktige kampane.

– Han vil nok gjerne skåre fleire mål når det blir spelt semifinalar og finalar, når det verkeleg gjeld. Han skåra jo ikkje mot Real Madrid (meisterligasemi), Inter Milan (meisterligafinale) og Manchester United (FA-cupfinale) førre sesong, påpeikar Bray overfor NRK.

Spørsmålet mange stiller seg no, er: Korleis kan Haaland leve opp til dei enorme forventningane han skapte etter den spinnville fjorårssesongen?

Bray trur ikkje City sine forventningar til Haaland er høgare enn at han har eit realistisk håp om å leve opp til dei.

– Viss City vinn Premier League og gjer det bra i andre turneringar, vil dei vere nøgde. Dei liker at spelarane utviklar seg, og så lenge Haaland held fram med å skåre mål og blir meir involvert i oppbygningsspelet, blir det bra. Han kjem kanskje ikkje til å skåre like mange mål som førre sesong, men han kan framleis bli meir effektiv, og det er mange delar av spelet hans som kan bli betre. Det er ein veldig skummel tanke, seier Bray til NRK.

– Trur faktisk presset er mindre på han no

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp er også spent før seriestart. Han trur ein må innstille seg på at målstatistikken til Haaland får seg ein dupp kommande sesong.

– Eg ser ikkje for meg at han skal toppe førre sesong, for det han leverte var så ekstremt. Men mykje avheng av City og korleis dei verkar. Det er ingen grunn til å tru at dei er noko dårlegare kommande sesong, seier Torp.

Carl-Erik Torp er spent på kva Haaland kan levere kommande sesong. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

NRK-eksperten trur ikkje dei enorme forventningane vil øydeleggje.

– Eg trur faktisk han føler at presset er mindre på han no enn før førre sesong. Tenk deg prislappen han hadde og dei forventingane som oppstod då han gjekk til City. No har han levert, og kan eigentleg berre peise på vidare, meiner Torp.

Linda Medalen trur ikkje det er utenkjeleg at Haaland skårar like mange mål som førre sesong.

– Det er absolutt mogleg å gjenta. Han har fått meir erfaring, og sjølv om dei andre laga kjem til å passe betre på han, er han så sjukt god, og så sjukt rask og bra innanfor sekstenmeteren, at eg trur ikkje dei klarer å stoppe han, seier ho.

Premier League-opninga mellom Burnley og City har avspark fredag klokka 21.00. Kampen kan du sjå på Viasport.