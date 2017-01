Landslagssjef Vidar Løfshus og sprintlandslagstrener Arild Monsen må velge fire løpere til VM-sprinten i Lahti, i tillegg til Petter Northug som har friplass som tittelforsvarer.

De gruer seg, og det er til å forstå. For selv å plukke ut seks til verdenscuprenn er en vanskelig jobb.

Mandag kom uttaket til kommende helgs verdenscup i Toblach. Der fant de ikke plass til en av verdens beste sprintere de siste årene, Eirik Brandsdal. Og det til tross for at Finn-Hågen Krogh og Emil Iversen, som ville ha vært selvskrevne, velger å stå over.

– Gud hjelpe meg, for en jobb vi skal få med å ta ut VM-laget. Jeg vil helst ikke ha den jobben, sier Løfshus rett ut.

Les også: Marthe Kristoffersen tilbake i verdennscupen

– Utfordrende og vanskelig

– Det er utfordrende og vanskelig hver gang. Vi må bare ta noen valg, sier Monsen

– Det viktige nå er at vi får sett de aktuelle kandidatene i riktig konkurransemiljø, understreker Løfshus.

Riktig konkurransemiljø er verdenscupen. Første fristilsprint er i Toblach lørdag. Der får Johannes Høsflot Klæbo, Sindre Bjørnestad Skar, Sondre Turvoll Fossli og Håvard Solås Taugbøl sjansen etter å ha vist seg spreke i skandinavisk cup i VM-løypene i Lahti i helgen.

Ola Vigen Hattestad og Pål Golberg får vise seg fram til tross for en periode med sykdom. Golberg var strålende før jul, mens Hattestad kan vise til en åttendeplass fra Davos.

LANGT TIL VM: Niendeplassen i Davos før jul var ikke nok til at Eirik Brandsdal får bli med til Toblach. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Fortjener en sjanse

Han har dessuten en imponerende evne til å prikke inn mesterskapsformen.

– Ola ble forkjølet i jula, men har vært en god del dager i trening. I Davos ble han kastet inn som reserve og gjorde et bra løp. Han fortjener en sjanse til å vise seg fram med en normal oppladning i fred og ro, sier Arild Monsen.

Den sjansen har Eirik Brandsdal hatt tidligere, uten å lykkes.

– Hvordan er Brandsdals vei til VM nå?

– Etter Toblach er det jo to uttaksrenn igjen, verdenscupen i Falun og NM. Han må bare håpe å komme seg inn på laget til Falun, sier Monsen.

Norges lag i Toblach Ekspandér faktaboks Kvinner:

Astrid Uhrenholdt Jacobsen

Maiken Caspersen Falla

Mari Eide

Anne Kjersti Kalvå

Tiril Udnes Weng

Marthe Kristoffersen Menn:

Håvard Solås Taugbøl

Sondre Turvoll Fossli

Ola Vigen Hattestad

Johannes Høsflot Klæbo

Sidre Bjørnestad Skar

Pål Golberg

Slik ligger det an

Landslagsledelsen vil ikke forskuttere noe i VM-uttaket. Finn-Hågen Krogh virker bankers etter en rekke solide skøytesprinter.

Av de øvrige er Sindre Bjørnestad Skar den som har imponert mest i de definerte uttaksrennene i vinter.

Emil Iversen var i finalen i Davos og vant prøve-VM, og har sånn sett en god søknad inne.

For øvrig virker det helt åpent. En seier i Toblach til helgen vil sånn sett være en særdeles god søknad om VM-billett.