«Human rights» stod det inne i handflatene til dei norske fotballkvinnene før privatlandskampen mot Belgia. Det er ei forlenging av protesten frå herrelandslaget om forholda til arbeidarane i Qatar.

– Me ville vise at me støttar NFF og herrelandslaget og bruke vår stemme. Så håpar me FIFA tar ansvar og blir meir bevisst, sa Guro Reiten etter kampen.

MARKERING: Dei norske landslagsspelarane ville vise sin støtte til NFF og herrelandslaget. Foto: NRK

Markeringane har kome etter at det har blitt avdekt fleire brot på menneskerettane til gjestearbeidarane som bygger fotballanlegga.

– Me vil vise at me vil påverke. Me har eit forbund som har jobba hardt med dette spørsmålet, og eit herrelandslag som tok eit tydeleg standpunkt og me ville vise at vi støttar dei, sa landslagstrenar Martin Sjögren.

Kvinnene skal ikkje spele VM i Qatar til neste år. Neste VM for dei er i Australia og New Zealand i 2023, men til Dagbladet fortel pressesjef for kvinnelandslaget, Ingvild Isaksen, at spelarane sjølv tok initiativ til markeringa.

– Eg synest det er fint at dei viser at NFF står samla bak det, at det er ein markering som ikkje berre gjeld eitt lag, men ein heil organisasjon, seier NRK sin fotballekspert, Carl-Erik Torp.

– Den kan me nyte mange gonger

Ansvar tok også Reiten da det lugga i første omgangen mot Belgia. For da Norge sleit, fekk Chelsea-spelaren vist fram x-faktoren i venstrebeinet like før pause.

– Det er klasse. Det er følsamt. Den kan me nyte mange gonger, sa NRK sin fotballekspert Carl-Erik Torp.

– Veldig digg å få den skåringa, sa Reiten med eit smil etter kampen.

– Langt unna der me vil vere til EM neste år

Dei norske spelet blei langt betre i andre omgang, og da det stod att knappe tjue minutt dobla Lisa-Marie Utland leiinga. Det var hennar landslagsmål nummer tjue.

– Der gjekk det raskt framover, sa Nilssen.

– Ja, me har mykje betre flyt offensivt no, svarte Torp.

Norge vann kampen 2–0. NRK sin fotballekspert meiner likevel at ein må prestere mykje betre i EM i England.

– Me er langt unna der me vil vere i EM til neste år, men det var ein start. Også var det heilt forventa at det ville gå litt opp og ned, for grunnlaget for spelarane er veldig forskjellige. Nokon kjem frå ein kvardag der dei ikkje får trent, og andre er i full trening. At relasjonen og dynamikken i laget er svake er heilt forventa eigentleg, seier Torp.

På tysdag blir det hakket tøffare motstand når Tyskland ventar i neste privatlandskamp.