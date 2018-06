Det opplyser Norges snowboardforbund i en pressemelding.

– Jeg tenkte bare «hvordan skal jeg komme meg ut». Ingen av dørene gikk opp. Så begynte det å lukte brent, og da fikk jeg panikk. Jeg merket ikke at jeg hadde vondt og blødde før etter vi kom oss ut av bilen, sier 17-åringen.

Snowboardtalentet var ute og øvelseskjørte med foreldrene og lillebroren sin da ulykken inntraff. Det var altså 17-åringen som satt bak rattet. En motgående bil kom over i hennes kjørebane, og sammenstøtet var ikke til å unngå.

– Vi har vært og sett på bilen i ettertid, og da tenker man at vi har vært veldig heldige, for den er helt vraket, sier Steffensen, som slapp unna med et røket korsbånd.

Landslagskjørerens mor og bror ble fløyet med luftambulanse til Rikshospitalet på grunn av mistanker om indre blødninger. 17-åringen og faren ble fraktet til Skien sykehus.