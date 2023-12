Landslagskeeper forlenger med Brann

Landslagskeeper Aurora Mikalsen (27) har signert ny kontrakt med Brann ut 2024. Det skriver klubben på sin nettside.

– Jeg er veldig, veldig glad for at det endelig har kommet i land. Det har tatt litt tid, så at det er landet nå, er jeg veldig glad for, sier Mikalsen.

Hun er klar på at hun ønsker å bli i bergensklubben.

– Det er jo den beste klubben i Norge. Ingen andre er i nærheten, mener Mikalsen.

Sportslig leder Aleksander Olsen mener Mikalsen er en viktig profil for klubben:

– Hun har også vært solid i buret for både Brann og for Norge. Aurora er en veldig viktig brikke for Brann inn i det året vi er på vei inn i, også med tanke på at vi har litt å revansjere i eget seriespill fra i år, sier Olsen.

Brann endte på fjerdeplass i årets sesong, etter å ha vunnet både Toppserien og cupen i fjor.

Tidligere har Mikalsen spilt for både Manchester United og Tottenham.