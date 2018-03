Det var eit par minutt før pause at landslagskapteinen landa forkjært. Ho blei liggande og vri seg i tårer og store smerter, og måtte bærast av bana.

Ho blei send til sjukehus for undersøking.

Det er enno ikkje klart kva slags skade det var snakk om, og kor alvorleg det er. Dei første meldingane gjekk ut på at det var ein skade i ankelen, og ikkje kneskade eller korsbandskade, slik som frykta med det same.

– Vi la på is med ein gong, og drog deretter på legevakta for å ta bilete for å utelukke brot. Ho trakka over, og vi kryssar firngarane for at det berre var det. Vi veit meir seinare i kveld, seier fysioterapeut Trond Viggo Sjøbakk til NRK.

– Håpar det berre var overtrakk

– Vi fekk vite at det var ankelen, meir veit eg ikkje. Det kan vere ille nok. Eg håpar det var berre ein kraftig overtrakk, seier landslagssjef Thorir Hergeirsson.

– Det er uansett godt nytt, fordi det med det same såg ut som om det kunne vere kneet. Det hadde vore langt verre, legg han til.

– Stine er kjempeviktig for laget, seier Heidi Løke.

Ute på bana kom Norge veldig dårleg i gang. Kroatia gjekk raskt opp til leiing 5-1. Så svikta stadionuret, og det blei nokre minutt pause medan det blei fiksa.

– Vi byrjar litt famlete, vi er ikkje heilt der. Så spelar vi oss opp fram mot pausen, og spelar bra dei første 20 i andre omgang, seier landslagssjefen.

Med dagens kamp gjekk Heidi Løke forbi sin bror Frank i talet på landskampar. Men ho var ikkje heilt nøgd med prestasjonen i dag.

– Vi slit i store periodar i forsvar. Dei kjem for enkelt gjennom. Men vi har mange kampar igjen før EM. Eg er glad vi har sikra plassen.

Klokkepausen god for Norge

Med klokka i gang igjen kom også Norge i gang, og på kort tid var det 5-5. Kroatia slapp ikkje taket, og først etter nærmare 17 minutt var Norge i føringa. Ved pause stod det 13-12 til heimelaget.

Kroatia hang god med også dei 10-12 første minutta av andre omgang også, og heldt følgje til 19-19.

Irritert etter konsentrasjonssvikt

Men så sa Norge takk for følgjet. Kroatia blei frustrerte og pådrog seg mange utvisningsminutt. Det hjelpte ikkje, Norge drog frå og leia ei stund med 10 mål. Litt norsk konsentasjonssvikt på slutten, og sifra til slutt blei med 33-27.

– Thorir var irritert på oss etter kampen fordi vi ikkje heldt fokus heilt til slutt. Det forstår eg godt, seier Løke.

Dermed er plassen i handball-EM i Frankrike i desember klar for Norge.