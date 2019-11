– Vi får håpe det fortsetter, sier Ane Appelkvist Stenseth til NRK etter å ha gått først over målstreken.

Det ble et svært jevnt løp i kvinnenes finale, men over den siste bakketoppen var ingen raskere enn Ane Appelkvist Stenseth.

Hun er nykommer på landslaget foran årets sesong og har aldri vunnet et seniorrenn på snø. På oppløpet i dag parkerte hun verdensmester Maiken Caspersen Falla.

– Det er jo ikke alle som gjør det fra en lav alder, så jeg har måttet kjempe litt for det. Men i dag skjedde det og det var veldig kult, sier hun.

Knuste verdensmester Falla: – Imponerende

Fornøyd med andreplassen

Falla, som krysset målstreken som nummer to, var også fornøyd med sesongåpningen.

– Jeg er ganske fornøyd jeg. Jeg syns kroppen fungerte bedre enn det den har gjort på noen uker. Ane er enda litt bedre, men jeg håper jeg kan gi henne kamp allerede neste helg, sier hun.

Da møtes de to til nok en sprintduell i verdenscupåpningen i finske Ruka.

Falla forteller at hun har gått glipp av flere harde økter i oppladningen til sesongen fordi hun har vært sliten. Hun mener selv hun har mye å gå på for å spisse formen.

– Det er gøy at det stemmer så bra, jeg fryktet at det skulle være mye verre. Jeg er egentlig litt letta og gleder meg til fortsettelsen.

IKKE OVERRASKET: Maiken Caspersen Falla er ikke overrasket over lagvenninnens form. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Har sett Stenseth på trening

Falla har sett Stenseth på trening gjennom sommeren og er ikke overrasket over formen som landslagsdebutanten viste i dag.

– Jeg trente med Ane i sommer og har sett hvor god hun har vært på trening. Spesielt på hurtighet er hun veldig rå og i dag så det ut som det klaffet veldig bra med utholdenheten også, så jeg er ikke overrasket i det hele tatt, sier Falla til NRK.

FORNØYD TRENER: Ole Morten Iversen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Også landslagstrener Ole Morten Iversen roser 24-åringen. Han mener hun er et godt eksempel på at man ikke behøver å være best som junior for å lykkes på seniornivå.

– Hun har tatt steg for steg og år for år. Det må være veldig gøy for hun å se at hun får svar på all treningen hun har lagt ned.

Iversen er sikker på at både Falla og Stenseth ville vært i en finale dersom det ble gått verdenscup i dag. Dagens hovedperson er imidlertid langt mer beskjeden.

– Jeg tror ikke at vi skal forvente at det skal gå sånn her hver helg, men jeg skal prøve å bite bra fra meg i verdenscupen også, så får vi se hvordan det går til slutt, sier Stenseth.