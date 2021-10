Landslagsdebutant blir nektet å treffe sønnen Mikkel (1) – reagerer på Uefa-reglene

Hele karrieren har Maria Olsvik drømt om spille for landslaget og endelig kan 27-åringen få sjansen. Hun er på plass i den norske troppen som skal møte Polen i Lodz, før de møter Belgia på Ullevål stadion neste uke.

– Det var litt uventa å bli tatt ut, men jeg synes det er veldig gøy at vi blir sett også når vi er litt eldre, sier Rosenborg-spilleren som synes hun har fått en god start på samlingen.

LANDSLAGSDEBUTANT: Maria Olsvik (i midten) jobber hardt for å då debuten på landslaget. Her fra trening i Lodz. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Synes Uefa-reglene er strenge

Men helt rosenrødt er det likevel ikke.

Olsvik har nemlig en ett år gammel sønn hjemme som hun ikke får lov til å se i løpet av den ti dager lange landslagssamlingen. Selv ikke når landslaget er i Norge, hvor koronarestriksjonene er opphevet.

– Vi følger en streng Uefa-protokoll. Vi har ikke lov til å treffe noen andre enn spillerne i troppen og må holde oss på hotellet, forklarer hun.

At det ikke gjøres unntak for egne barn, synes hun er vanskelig å forstå.

– Jeg synes jo det er litt spesielt ettersom vi bor sammen og lever sammen resten av året ellers. Det er sønnen min, ikke en venninne eller noen hvem som helst, liksom. Så det er litt strengt, synes jeg. Vi har jo vaksinert nesten alle i Norge nå, så når vi er der, burde det være greit å treffe sønnen min, mener Olsvik.

Norge er i Lodz frem til fredag, før troppen flyr til Oslo og tilbringer siste halvdel av samlingen der.

NRK har prøvd å en kommentar fra Uefa til denne saken, men har foreløpig i ikke lykkes i å få svar fra organisasjonen

– Savner han veldig

Olsvik spiller til daglig i Toppserien og er vant til å være borte fra sønnen Mikkel i et par dager av gangen når Rosenborg spiller bortekamp, men hun har aldri vært borte fra ham så lenge som nå.

– Jeg savner ham jo veldig. Men han har det veldig bra hjemme med pappaen sin, og vi har et stort støtteapparat rundt oss, så det er nok verst for meg.

STØTTEPILLERE: Olsviks største fans er sønnen Mikkel og samboeren Simen. Her på Lerkendal stadion etter Toppseriekamp. Foto: Bilde med tillatelse fra Maria Olsvik / Privat

Samboeren Simen Raaen Sandmæl bekrefter at han og Mikkel klarer seg fint og holder roret hjemme i Trondheim, og er stolte av Olsvik som har kjempet seg inn på landslaget, kun 14 måneder etter fødsel.

– Det er beundringsverdig at hun har klart å komme tilbake, ikke bare på samme nivå, men hun har faktisk blitt bedre også, spør du meg, det siste året. Så det er bare svært imponerende, sier Sandmæl.

Roses av landslagssjefen

Også landslagssjefen har latt seg imponere av 27-åringens comeback på fotballbanen. Martin Sjögren forteller at Olsvik har internasjonale kvaliteter med sin hurtighet og løpsstyrke som gjør at han ville teste henne ut på landslaget.

– Jeg har ikke opplevd mange som kommer tilbake på dette nivået etter å ha blitt mor, så det er et kult aspekt. Hun viser at karrieren ikke behøver å være over selv om man skaffer familie, sier svensken.