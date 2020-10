Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

For selv om Norge slo kraftig tilbake med en bunnsolid 4-0-seier mot Romania, var det flere spillere ikke skjul på at det fortsatt var tungt å svelge å bli rundspilt og miste EM-billetten mot Serbia for tre dager siden.

– Den kommer til å sitte i lenge, erkjente Martin Ødegaard overfor TV 2 søndag kveld.

Serbia holder riktig nok en annen klasse enn rumenerne, men likevel var forskjellen så stor på prestasjonene at det var nettopp forvandlingen som ble det store temaet etter kampen.

Alexander Sørloth var rett og slett forbannet over at Norge viste seg fra sin beste side nå – og ikke da det gjaldt som mest.

Samlet spillerne i fem grupper

Derfor fikk Lagerbäck også mange spørsmål om hva som ble gjort annerledes ikke minst hva som skjedde «i kulissene» i dagene mellom kampene.

Overfor NRK fortalte svensken om ett konkret grep:

FORNØYD: Landslagssjef Lars Lagerbäck. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Vi hadde en kort samling om Serbia-kampen, som var ganske negativ. Hva vi gjorde feil og hva vi ikke burde gjort. Vi satte spillerne i fem grupper, der de selv fikk synse om kampen. Det var det vi gjorde. Det har vi ikke gjort spesielt ofte. Det var for at de skulle få tenke litt og fundere også. Det var det eneste vi gjorde, sier Lagerbäck.

– Hva kom ut av det?

– De fikk sette ned et antall punkter rundt tre overskrifter, som vi hadde noen underspørsmål på. Det var rundt hvilken holdning vi hadde. Det vi hadde pratet om før kampen, hvordan vi skulle spille forsvarspill og angrepspill. Så fikk de sitte og prate litt om det i fem ulike grupper, og legge det frem skriftlig på et antall punkter, forteller Lagerbäck til NRK.

MÅLFEST: Her kan du se alle målene fra kampen mot Romania, hvor Erling Braut Haaland scoret hat trick. Du trenger javascript for å se video. MÅLFEST: Her kan du se alle målene fra kampen mot Romania, hvor Erling Braut Haaland scoret hat trick.

– Trengte litt luft

Landslagssjefen er klar på at han mener mye handler om det mentale når prestasjonene svinger så mye som de har gjort for Norge denne høsten.

Også etter kampen mot Østerrike, der Norge tapte sin første hjemmekamp under Lagerbäck, forklarte svensken den svake prestasjonen først og fremst som en «låsning».

Stefan Strandberg ønsker ikke å si spesifikt hva som ble sagt og gjort i gruppene, men han er klar på at det var mye frustrasjon som måtte ut.

Søndag var han inne i midtforsvaret ved siden av Kristoffer Ajer.

– Vi trengte å lufte litt. Det var mye følelser og frustasjon etter Serbia-kampen. Vi fikk tankene ned på papir. Vi ser i dag at vi gjør det samme som vi skal, bare på en mye bedre måte enn mot Serbia.

FRA SKUFFELSE TIL GLEDE: For Stefan Strandberg, her under pressekonferansen etter Romania-kampen søndag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Der føler jeg vi i perioder nesten løper for mye og vil mye, og da sprekker vi litt opp. Men det er fortsatt en vei gå for å nå der vi vil, for å kunne vinne sånne kamper som mot Serbia, sier Strandberg på spørsmål fra Aftenposten.

Senere søndag vant Østerrike 1-0 over Nord-Irland i Belfast. Dermed ligger Norge på 2.-plass bak østerrikerne etter innbyrdes oppgjør.

Onsdag kommer Nord-Irland på besøk til Ullevaal.