Landslaget tar grep etter OL-bråket – sendes på medietrening

United-opptur i siste hjemmekamp – Ronaldo scoret igjen

Manchester United viste seg fra en bedre side i 3-0-seieren over Brentford. Nok en gang ble Cristiano Ronaldo målscorer i et sesongfarvel med Old Trafford.

Mandagens løft var etterlengtet etter svake United-prestasjoner over lang tid. Bruno Fernandes scoret ledermålet på volley etter ni minutter, mens Ronaldo doblet på straffe ved en time spilt.

Kveldens tredje nettkjenning sto Raphaël Varane for med underkant av 20 minutter igjen. Det var midtstopperens første klubbmål etter overgangen fra Real Madrid i fjor sommer.

Flere i United tok mandag avskjed med Old Trafford-publikummet. Nemanja Matic ble takket av da han ble bytte ut etter hvilen, og alt tyder på at Juan Mata også er inne i sine siste uker i klubben. Spanjolen fikk sin første start for sesongen mot Brentford.

Snart slutt er det også for Ralf Rangnick. Tyskeren tok i november midlertidig over som manager etter Ole Gunnar Solskjær, og i sommer blir han selv erstattet av nåværende Ajax-trener Erik ten Hag.

Trepoengeren, som var den første på fire kamper, holder et teoretisk liv i rødtrøyenes håp om å kapre en topp fire-plassering som gir kvalifisering til Mesterligaen neste sesong.

Når bare to ligakamper gjenstår for de røde djevlene ligger de foreløpig på en sjetteplass, fem poeng bak Arsenal på fjerdeplass. Men Martin Ødegaards lag har til gjengjeld to kamper mindre spilt.