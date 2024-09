Nederlandsk dommer for Norge i Almaty – fikk Uefa til å hasteinnføre VAR

Allard Lindhout (36) fra Nederland dømmer Norges nasjonsligakamp i Kasakhstan fredag. I fjor fikk hans tabber Uefa til å hasteinnføre VAR i U21-EM.

Lindhout gjorde flere grove feil i gruppekampen mellom Frankrike og Italia i sluttspillet i fjor sommer. Han overså et italiensk frispark i forspillet til Frankrikes vinnermål og en fransk hands i egen 16-meter, og han fikk heller ikke med seg at det som burde vært Italias 2-2-mål i sluttsekundene var over mållinjen.

Det skulle ikke være VAR i sluttspillet i Georgia og Romania, men dommertabbene i den omtalte kampen gjorde at Uefa i all hast besluttet at VAR skulle benyttes fra og med kvartfinalene.

Frankrike og Sveits gikk videre fra en gruppe der Italia og Norge ble utslått med hårfin margin (antall scorede mål i innbyrdes oppgjør).

Lindhouts tabber gjorde at Espen Eskås hadde VAR-assistanse da han dømte finalen, der England tok sin første U21-tittel på 39 år med seier over Spania.

Lindhout ble rost av mange da han for to år siden ærlig innrømmet at han gjorde en feil ved VAR-monitoren da han ikke ga Vitesse straffespark i en kamp mot Utrecht i nederlandsk æresdivisjon. Han medga at han lot seg påvirke av at angrepsspilleren overspilte situasjonen, selv om han var blitt ulovlig hindret.

Den nederlandske 36-åringen har dømt i æresdivisjonen siden 2015 og vært Fifa-dommer siden 2020. Det blir ikke første gang han dømmer Norges landslag. Han var kampleder da Norge slo Irland 2-1 i Dublin i november 2022, med scoringer av Leo Østigård og Ohi Omoijuanfo. (NTB)